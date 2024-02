Verona Èuropa si apre alle associazioni per arricchire il suo programma

Per rendere sempre maggiore la crescita sostenibile e l'internazionalizzazione del territorio veronese in un’ottica europea e globale, il Comune di Verona intende realizzare dal 27 aprile al 12 maggio il festival "Verona Èuropa". Un evento fatto di incontri, spettacoli e workshop promossi dal Comune, dall'università scaligera e da Europe Direct - Provincia di Verona.

Il festival mira a valorizzare la cultura e la consapevolezza di un pensiero europeo e di una cittadinanza europea all'interno di una città dove organizzare occasioni di dibattito, dialogo e confronto sui temi più rilevanti per l’attualità e per il futuro d’Europa. E per favorire la partecipazione, "Verona Èuropa" si rivolge ad enti, associazioni o gruppi informali, i quali possono aderire per presentare eventi o iniziative all’interno della programmazione del festival. Per aderire è necessario compilare il modulo della manifestazione di interesse (qui il link dove trovare il modulo).

Le iniziative dovranno essere di carattere divulgativo, scientifico, artistico, teatrale, musicale, letterario, enogastronomico o sociale e dovranno veicolare la promozione dei valori e dello spirito europeo quali la pace, la libertà e la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle diversità, l'uguaglianza sostanziale tra persone, la sostenibilità ambientale e la partecipazione attiva alla vita dell'Unione Europea.

Le proposte dovranno essere inviate all’indirizzo politiche.europee@comune.verona.it entro e non oltre le 19 di lunedì 4 marzo.

«Dopo il successo della primissima edizione lo scorso anno, come politiche europee del Comune di Verona stiamo ora lavorando insieme ad università e ad Europe Direct - Provincia di Verona all'edizione 2024 del festival Verona Èuropa, particolarmente importante in vista delle elezioni del Parlamento Europeo di giugno che rappresenteranno senza dubbio un punto di svolta per l'Unione Europea ed anche per la nostra città - ha commentato il consigliere comunale con delega alle politiche europee Giacomo Cona - L'edizione di quest'anno del festival vuole essere ancora più partecipata chiamando associazioni, enti, gruppi informali a presentare idee e proposte che arricchiscano il programma del festival europeo della città e che rendano Verona ancora più protagonista della costruzione di un pensiero europeo e di un confronto propositivo sul presente e sul futuro d'Europa».