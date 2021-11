La città di Verona protagonista in televisione: l'appuntamento da non perdere lunedì 29 novembre

Lunedì 29 novembre alle 21 Verona sarà protagonista di Italia Vicina, il nuovo programma di Gambero Rosso Channel condotto dal giornalista Andrea Radic. Un viaggio in treno attraverso sei città italiane da Nord a Sud, centri storici spesso patrimonio dell'Unesco, per scoprire e conoscere le città, le loro storie e le curiosità fatte anche di piatti tipici e specialità enogastronomiche.

Dopo la prima puntata andata in onda il 22 novembre su Arezzo, lunedì sul piccolo schermo ci sarà la città scaligera. Il viaggio di Radic farà tappa in altre quattro città, scoprendo le tradizioni e i sapori di Siena, i profumi di Genova, le meraviglie di Napoli, fino alla grande identità di Lecce.

Per Verona, che dal 20 novembre 2000 è patrimonio mondiale UNESCO, lunedì sarà l'occasione di mettere in mostra tutte le bellezze del territorio, così come la storia, la cultura e le eccellenze, raccontate da cittadini e protagonisti. L’appuntamento dunque è per lunedì 29 novembre alle 21 su Gambero Rosso Channel ai canali 133 e 415 di Sky.