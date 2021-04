Vaccinazioni anti Covid-19 in Veneto: il 94% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose

Dopo il rallentamento dei giorni scorsi dovuto al ritardo delle forniture, la campagna vaccinale anti Covid-19 del Veneto è tornata a far registrare buoni numeri. Alle 23.59 del 22 aprile risultano essere stati sommistrati complessivamente 1416620 vaccini in regione, di cui 35916 nella giornata di giovedì: 20066 di questi hanno riguardato la prima dose e 15850 il completamento del ciclo.

Fino ad ora sono state utilizzate l'87,% delle dosi fornite, per somministrare la prima al 20% (973411) della popolazione ed il richiamo al 9,1% (443209). La campagna ha dato precedenza alle categorie più fragili, tra cui gli anziani: il 94% degli over 80 veneti ha ricevuto almeno la prima dose e buona parte di questi ha completato il ciclo, come mostra il grafico sottostante; per quanto riguarda la fascia d'eta 70-79, il 52,5% si è sottoposto almeno al primo giro di vaccino.

L'andamento settimanale sta migliorando dopo un'inizio complicato e il calo dei giorni scorsi. L'aumento delle vaccinazioni giornaliere dovrebbe dunque permettere in questi giorni di tornare ai livelli delle scorse settimane e di superarli.

Tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, in provincia di Verona sono stati inoculati complessivamente 258496, di cui 5219 somministrati nella giornata del 22 aprile.

