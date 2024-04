Turismo sociale, vacanze al mare in appartamento a costi ridotti grazie al Comune di Verona: aperte le iscrizioni

Con la bella stagione arriva la voglia di vacanza. E il Comune arriva preparato all'appuntamento aprendo le iscrizioni per le vacanze al mare in appartamento promosse dall’assessorato al Turismo sociale. Vi possono aderire le famiglie residenti nel Comune di Verona, con almeno un figlio o una figlia minorenni, e i cittadini e le cittadine over 65.

Possono iscriversi già gli over 65, esclusivamente online e attraverso posta elettronica, mentre le famiglie con minori potranno iscriversi dal 15 aprile. A loro disposizione circa 170 settimane per un servizio del Comune di Verona sempre apprezzato e molto richiesto fin dalla sua ideazione a metà degli anni ‘70. A confermarlo i dati del 2023 con 734 persone iscritte, 303 delle quali minori.

La località di soggiorno, da raggiungere con mezzi propri, è Bibione (Ve), e gli appartamenti, bilocali e trilocali, saranno a disposizione per una o due settimane a scelta nell’arco di tutta l’estate ad una distanza massima dalla spiaggia di 500 metri circa. I prezzi variano in base alla tipologia di appartamento e dal periodo prescelto, e vanno da un minimo di 410 euro a settimana, in giugno e settembre, ad un massimo di 950 euro in agosto.

La tariffa, che nel caso delle famiglie con minori può essere ridotta rispetto al costo del servizio fino ad un massimo del 50% nel caso di Isee inferiore a 9.000 euro, comprende anche il servizio spiaggia, con un ombrellone e due sdraio per ogni appartamento.

Tutte le informazioni su turni, località e prezzi sono sul sito www.comune.verona.it/ turismosociale . È possibile scrivere una email a turismo.sociale@comune.verona.it, vacanzefamiglie@comune.verona.it o chiamare i numeri 045 8078637 - 8078635.