Gite d'autunno di più giorni ai siti Unesco grazie al Comune di Verona: al via le iscrizioni

In autunno si va alla scoperta dei siti Unesco in Italia e all'estero con le gite promosse dal Comune di Verona. Lunedì 22 maggio aprono le iscrizioni per i quattro itinerari di più giorni in Calabria, a Napoli, a Malta e in Umbria, riservati ai cittadini residenti nel Comune di Verona. Le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente online sul sito www.comune.verona.it/ turismosociale oppure telefonando ai numeri 045 8078635 – 8078637 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La prima gita in programma sarà in Calabria, dall’11 al 14 settembre e dal 18 al 21 settembre (4 giorni/3 notti), con volo a Lamezia e visite guidate a Gerace, al Parco Archeologico di Locri Epizefiri, a Stilo, Reggio Calabria, al Museo Archeologico Nazionale con i Bronzi di Riace, Scilla, Tropea e Pizzo Calabro. Il prezzo, spiegano sempre dal Comune di Verona, è di 690 euro a persona in camera doppia, 770 euro in camera singola. La quota comprende volo a/r, trasporto in bus, ingressi e visite guidate, trattamento di pensione completa in hotel 4*.

Dal 28 settembre al 1° ottobre (4 giorni / 3 notti) si potranno visitare Napoli, Pompei e la Costiera Amalfitana. Partenza in bus e sosta ad Orvieto, e poi visite guidate agli Scavi Archeologici di Pompei, al centro storico di Napoli, il Teatro della Canzone Napoletana e una minicrociera nella Costiera Amalfitana con partenza da Sorrento e tappe a Positano e Amalfi. Il prezzo è di 480 euro a persona in camera doppia e 549 euro in camera singola. La quota comprende volo a/r, trasporto in bus, ingressi e visite guidate, pranzo del primo e dell'ultimo giorno, trattamento di mezza pensione in hotel 3*.

La terza gita in programma sarà a Malta dal 24 al 26 ottobre (3 giorni / 2 notti), con visita guidata a La Valletta e alla Concattedrale di S. Giovanni, escursione guidata all'isola di Gozo con visita dei templi megalitici di Ggantija e visita guidata di Mdina e Rabat. Il prezzo è di 590 euro a persona in camera doppia e 690 euro in camera singola. La quota comprende volo a/r, trasporto in bus, ingressi e visite guidate, traghetto a/r per Gozo, trattamento di mezza pensione in hotel 4*.

Ultimo appuntamento in Umbria dal 10 all’11 novembre (2 giorni / 1 notte), con visita guidata del centro storico di Assisi, delle Basiliche di S. Maria degli Angeli, di S. Francesco e di S. Chiara, del Museo storico Perugina, della Casa del Cioccolato e il centro storico di Perugia. Il prezzo è di euro 150 euro a persona in camera doppia e 180 euro in camera singola. La quota comprende trasporto in bus, ingressi e visite guidate, trattamento di mezza pensione in hotel 3*.