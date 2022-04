Truffe agli anziani, volantini nei supermercati per sensibilizzare i cittadini

Online, al telefono o di persona: con l'aumento dei canali a disposizione crescono anche gli episodi di truffa ai danni dei cittadini e in particolare degli anziani. Per questo Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l'Emilia Romagna e la Lombardia, ha scelto di continuare il proprio impegno al fianco della Polizia di Stato per diffondere in modo capillare importanti messaggi a sfondo sociale, promuovendo una campagna per prevenire e riconoscere episodi di truffe e raggiri.

La nuova campagna informativa ha come titolo "Truffe - Impariamo a riconoscere il problema per agire in sicurezza" e nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini del Veneto e della provincia di Verona su un fenomeno in costante crescita, per promuovere la prevenzione, soprattutto tra la popolazione più anziana, individuare i raggiri, far conoscere gli strumenti per denunciarli e costruire un filo diretto con le forze dell’ordine.

A partire dal 12 aprile, i punti vendita Despar, Eurospar e Interspar della provincia di Verona, saranno i luoghi dove sarà diffusa la campagna attraverso opuscoli informativi che hanno il compito di creare consapevolezza, fornire indicazioni pratiche e ricordare i numeri utili a cui rivolgersi per denunciare una truffa. Nel volantino trova inoltre spazio la promozione di YouPol, l'applicazione della Polizia di Stato, che permette alle vittime di fare segnalazioni, anche in forma anonima, e ricevere indicazioni per gestire la situazione e procedere in sicurezza.

Alla distribuzione dei volantini si affiancheranno delle giornate di sensibilizzazione all’esterno di alcuni punti vendita veronesi di Despar, Eurospar e Interspar, durante le quali i cittadini potranno ricevere informazioni e indicazioni per affrontare questo problema e adottare le giuste misure di autotutela.

La nuova campagna contro le truffe, ideata da Aspiag Service e sostenuta oltre che dalla Questura di Verona anche dalle altre Questure del Veneto, rappresenta la continuazione del percorso di collaborazione tra la concessionaria del marchio Despar e la Polizia di Stato, che nei mesi scorsi avevano unito le forze per promuovere in tutto il territorio regionale campagne informative contro la violenza di genere e il bullismo.

«L’attività di sensibilizzazione e di informazione, anche in questo ambito, è fondamentale - ha ribadito il questore di Verona Ivana Petricca - I truffatori, nella maggior parte dei casi, prendono di mira le persone più indifese e fanno leva su sentimenti viscerali, approfittando di tutti i punti deboli che l'età avanzata lascia scoperti. In un contesto così delicato la prevenzione è la vera chiave di volta. In questo senso, l’azione di contrasto deve essere incisiva già prima della commissione del reato: è qui, su questo fronte temporale, che la Polizia di Stato concentra la propria attività, ed è qui che la sinergica collaborazione degli altri attori sociali risulta decisiva nella lotta a questo spregevole fenomeno. È per tale ragione che rinnoviamo il nostro sostegno verso l’impegno profuso da Aspiag Service: ancora una volta promotrice di un’iniziativa legata ad una tematica di estrema importanza».

E Giovanni Taliana, direttore regionale Aspiag Service per il Veneto ha aggiunto: «Quella con la Polizia di Stato è una collaborazione in cui crediamo molto per il suo valore civico che ci dà la possibilità di lavorare al fianco delle istituzioni e affermare con un gesto concreto il nostro essere azienda vicina al territorio e alle sue persone. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio filone di marketing sociale che la nostra azienda persegue con grande impegno nelle regioni in cui è presente, con l’obiettivo di creare legami sempre più stretti con le comunità in cui si inserisce».