Sospeso per il rischio esondazioni, è in ripresa il traffico ferroviario sulla Verona - Bolzano

Dalle 14.45 di domenica il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale sulla linea Verona - Brennero, tra Fortezza e Bolzano e fra Mezzocorona e Trento, per il rischio di esondazione dei fiumi Isarco e Adige.

Nell'occasione le Ferrovie dello Stato avevano attivato servizio sostitutivo con autobus per le due tratte interessate, ma nella mattinata di lunedì, intorno alle 10.30, l'azienda ha comunicato che la situazione è in graduale ripresa.

