Traffico da bollino nero sulla A22, code in entrambe le direzioni

Fine settimana da bollino nero per il traffico sulla A22. L'Autostrada del Brennero aveva previsto traffico critico in entrambe le direzioni dalle 6 alle 18 di oggi e domani, 29 e 30 luglio, e finora le previsioni sono state esatte.

I primi incolonnamenti si sono formati intorno alle 8 sia verso il Brennero che verso Modena. In direzione sud, le code interessano soprattutto i tratti trentino, alto-atesino e modenese. Il traffico intenso ha congestionato il traffico tra Valgardena e Affi, mentre si sono viste code anche di 4 chilometri tra Carpi e l'allacciamento con l'autostrada A1. Verso nord, invece, in mattinata ci sono state code da Verona fino a Trento, ma il traffico nel Veronese è lentamente migliorato mentre nel tratto tra Affi e Egna-Ora la viabilità è rimasta estremamente lenta.

Qualche miglioramento si prevede dal tardo pomeriggio di oggi, anche se si prevede un traffico sostenuto nelle ore serali in direzione sud. Ma domani sarà una nuova giornata da bollino nero in entrambe le direzioni al mattino. Domenica pomeriggio, la situazione dovrebbe restare critica in direzione sud, mentre sarà leggermente migliore in direzione nord.