A Verona le attività del Comune su 18 totem cittadini, da "Occhio al prezzo" alla Giornata contro la violenza sulle donne

«Accrescere l’informazione diretta al cittadino, con il lancio di comunicazioni istituzionali ad hoc veicolate attraverso i 18 Totem/schermi presenti in punti diversi del territorio cittadino». È questo l’obiettivo di una nuova campagna di sensibilizzazione a costo zero sostenuta dal Comune di Verona con il lancio, in particolare in queste ultime settimane, di locandine fisse o di mini video, per supportare iniziative sociali diverse. Vi sono coinvolti gli Assessorati a Sicurezza, Statistica, Pari opportunità, Politiche giovanili, Decentramento, Politiche sociali, Ambiente.

Fra le ultime campagne, tutt’ora visibili: i dati sulle variazioni dei prezzi in aumento e diminuzione, frutto dell’iniziativa "Occhio al Prezzo" promossa dall’Assessorato alla Statistica. E il progetto realizzato dall’assessorato alle Pari opportunità per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne che, con il coinvolgimento delle illustratrici Alessandra Vedovi, Cecilia Grandi e Lara Montresor, ha portato allo sviluppo di tre immagini simboliche di sensibilizzazione, divenute parte dei manifesti di promozione della manifestazione.

Dove sono i 18 Totem/schermi pubblicitari

Sono collocati in via Cappello altezza ciclo stazione, via Cappello angolo via Mazzini, piazza Bra, via degli Alpini Infopoint, parcheggio Arena, parcheggio Cittadella, parcheggio Centro, parcheggio piazza Isolo, parcheggio saba Ospedale Borgo Trento, Ospedale Borgo Roma, piazza delle Pasque Veronesi, Castel San Pietro arrivo funicolare, piazzale XXV Aprile, piazza Pradaval, Corso Porta Nuova altezza civico 31, palazzo di Economia Università, piazza Buccari a Montorio e via Valpantena a Quinto.

I Totem/schermi, posizionati in città e nei quartieri a partire dal 2014, fanno parte di un progetto strategico regionale di rivitalizzazione dei centri storici e urbani a supporto delle attività commerciali. Si tratta di spazi in uso in prevalenza al Comune, che vengono anche venduti a privati per campagne pubblicitarie. Attraverso le 18 postazioni, quindi, viene garantire la più ampia diffusione sia delle informazioni sui servizi attivati dal Comune in favore della città che delle attività commerciali che ne facciano richiesta.