Rinnovati tirocini retribuiti per il reinserimento lavorativo dei carcerati

Via libera ad una nuova convenzione per proseguire l'attivazione di tirocini retribuiti finalizzati al reinserimento lavorativo di persone in carcere o condannate a una pena esterna alla casa circondariale di Montorio. Lo ha deciso martedì scorso, 26 marzo, la giunta del Comune di Verona su proposta dell'assessora ai servizi sociali Luisa Ceni.

L'obiettivo del provvedimento è seguire anche nel triennio 2024-2027 la scia dei progetti già avviati nel triennio 2021-2023, con attività che promuovano e garantiscano la tutela reale dei diritti di chi è privato della libertà personale.

Nel patto di collaborazione sono coinvolti il Comune di Verona, il garante dei diritti delle persone private della libertà personale, la direzione della casa circondariale di Montorio, la direzione dell’ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Verona, l'ufficio di sorveglianza di Verona, la fondazione Esodo Onlus e il consorzio Sol.Co. Verona.

«L’attuazione della convenzione ha portato alla realizzazione di progetti che hanno coinvolto numerose persone - ha spiegato l'assessora Ceni - che hanno così avuto l’occasione di intraprendere e completare un percorso volto al reinserimento nel tessuto sociale e ad acquisire la consapevolezza del valore del rispetto delle regole e dei principi di convivenza sociale, con un aumento del livello di sicurezza percepita a beneficio del tessuto sociale e della collettività. I progetti già attivati hanno riguardato, in particolare, l’esecuzione di manutenzioni ordinarie realizzate nelle aree verdi e arredi pubblici del territorio veronese».