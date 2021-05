Veneto, esenzione del pagamento del ticket da codice bianco per le forze dell'ordine

Martedì la Giunta Regionale del Veneto ha approvato una delibera con la quale si dispone l’esenzione dal pagamento del ticket relativo alle prestazioni di Pronto Soccorso con codice bianco erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito dalle forze dell’ordine, estendendo l’esenzione anche alle successive prestazioni legate all’infortunio subito.

Il provvedimento, in particolare, chiarisce e precisa quanto già previsto in base alla delibera n. 383/2013 che già prevedeva tale esenzione, ma per la quale era emersa una difformità legata al fatto che fossero o meno esenti da rimborso anche le prestazioni (diagnostiche, di laboratorio, strumentali e terapeutiche) erogate come conseguenza dell’infortunio e per tutta la sua durata.

«Si tratta di un riconoscimento doveroso per le forze dell’ordine che possono così avere una tutela rispetto al loro lavoro - ha sottolineato il Presidente Zaia a margine del punto stampa - Ne ho parlato personalmente con il generale di Divisione dei Carabinieri Fabrizio Parrulli, che ho recentemente incontrato e che mi aveva evidenziato la necessità di un intervento in materia – ha proseguito Zaia – oggi la richiesta è diventata una delibera».

La delibera puntualizza i termini dell’esenzione con l’obiettivo di definire un’applicazione uniforme all’interno delle strutture del servizio sanitario regionale. Destinatari del provvedimento sono gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco che non godono di copertura assicurativa Inail.