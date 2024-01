Svastiche e messaggi contro Israele al monumento agli ex internati di Balconi

Un filo con appese una decina di bandierine naziste ed una busta perforata di plastica contenente un foglio su cui erano scritte violente parole contro Israele. Questo filo è stato trovato ieri, 23 gennaio, appeso al monumento agli ex internati dei lager nazisti di Balconi, frazione di Pescantina. Ad accorgersene è stato un uomo che ha scattatato una foto e l'ha pubblicata sul gruppo Facebook "Sei di Pescantina Se...".

Molto probabilmente, le bandiere con la svastica nera su cerchio bianco e fondo rosso erano state messe la notte precedente al ritrovamento. Così come il messaggio rivolto agli israeliani, accusati di «non aver imparato niente dalla Shoah» e di essere «peggio dei nazisti». Un blitz contro Israele per la guerra che si sta consumando in Medio Oriente, arrivato a pochi giorni dal Giorno della Memoria e in un monumento che ricorda i tanti deportati che, tornando a casa dopo la Seconda Guerra Mondiale, furono aiutati proprio a Pescantina dai volontari.

Un blitz che ha creato sdegno in paese e di cui sono stati informati i carabinieri, i quali ieri hanno rimosso le svastiche ed il foglio dal monumento ed hanno dato il via alle indagini per risalire ai responsabili. Indagini non facili vista l'assenza di telecamere di sorveglianza nella zona.

«Non si può tacere di fronte al grave fatto accaduto al monumento ex internati di Balconi di Pescantina - ha commentato la sezione locale di Fratelli d'Italia - Condanniamo nella maniera più ferma e sentita questo vile gesto che offende tutti noi come individui e scuote la nostra comunità pescantinese. Stringiamoci insieme in occasione della prossima Giornata della Memoria per non rimanere indifferenti di fronte a questi atti ignobili».