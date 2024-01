Per supportare gli anziani nelle prenotazioni sanitarie online nasce a Sona lo sportello "Salute in Comune"

«La prenotazione online in ambito sanitario è sempre più diffusa per l’indiscutibile vantaggio di "essere a portata di mano" e di permettere all’utente di evitare le attese ma, al contempo, mette in difficoltà gli anziani ed i soggetti deboli, penalizzati dalla non dimestichezza con il digitale». Lo evidenzia una nota del Comune di Sona, la cui amministrazione proprio per ovviare a questi problemi ha deciso di avviare il nuovo sportello "Salute in Comune" rivolto alle persone con più di 65 anni o indicate dai Servizi Sociali, ma anche ad invalidi e con riconoscimento L. 104/1992.

In base a quanto è stato riferito, il primo giorno di attivazione del servizio sarà martedì 9 gennaio 2024, negli Uffici Sociali di via Montecorno 1 a Sona, dove saranno presenti anche il sindaco Gianfranco Dalla Valentina e la vicesindaca Monia Cimichella: «Questa iniziativa - spiegano dall'amministrazione comunale - nasce nell’ottica di realizzare servizi di prossimità a favore degli anziani e, nello specifico, per ridurre il divario tecnologico che troppo spesso isola e rende complesso l’accesso a prestazioni essenziali».

Lo Sportello Salute in Comune offrirà dunque supporto nella prenotazione e/o disdetta delle visite specialistiche e delle analisi, nel cambio del medico di base, nella ricerca di specialisti, nello scarico dei referti e nella presentazione di quesiti sanitari da sottoporre al personale dello sportello. Il servizio, organizzato dall’Assessorato alle politiche sociali, è ad accesso libero gratuito, senza appuntamento, e sarà presente sia nel Capoluogo che nelle Frazioni: a Sona il primo e il terzo martedì del mese, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, nel primo ufficio a sinistra al piano terra di via Montecorno 1, dove si trovano gli Uffici Sociali. A Palazzolo il secondo e il quarto martedì del mese, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso la Baita degli Alpini.

A Lugagnano, il servizio è disponibile il primo e il terzo mercoledì del mese, dalle ore 9 alle ore 11, all’Ufficio Anagrafe in via XXVI Aprile 6, mentre a San Giorgio in Salici, il secondo e il quarto mercoledì del mese, dalle ore 9 alle ore 11, al Centro Civico di via Don V. Castello, vicino alla farmacia. A disposizione delle persone, l’educatrice dell’area anziani, Giorgia Penna della cooperativa Codess, con la supervisione dell’assistente sociale dott.ssa Michela Ciurletti. Maggiori informazioni sono reperibili chiamando lo 045 6090198 dalle ore 9 alle 12.