Gran Guardia, Arena, Castelvecchio, Museo di Storia naturale: via agli studi di fattibilità in vista degli interventi

Sul loggiato della Gran Guardia serramenti permanenti e a Castelvecchio restauri della passerella scarpiana di Cangrande della Scala.

Sono questi i principali monumenti su cui sono stati predisposti i relativi studi di fattibilità, passaggio propedeutico per programmarne il finanziamento, la progettazione e quindi i lavori veri e propri.

Per entrambi l’obiettivo dell’Amministrazione di Verona è di completarli entro l’anno in corso. Come spiega la vicesindaca e assessora all’Edilizia monumentale Barbara Bissoli.

«La chiusura del loggiato è finalizzata ad un suo maggior utilizzo oltre che a preservarlo dagli agenti atmosferici- spiega la vicesindaca Bissoli-. Verranno posizionate della vetrate in vetro, concordate con la Soprintendenza. Quanto alla passerella a Castelvecchio, è doveroso intervenire per poterla riaprire al pubblico».

Per il loggiato è prevista una spesa di 300 mila euro, per la passerella scarpiana di Cangrande, che verrà restaurata sia nelle parti laterali dei corrimani e parapetti, sia nella soletta, è stimato un costo di 200 mila euro.

Questi non sono gli unici studi di fattibilità approvati martedì dalla giunta. In programma anche interventi per adeguamento antincendio al Museo civico di Storia Naturale (300 mila euro) e lavori di manutenzione straordinaria all’anfiteatro Arena (150 mila euro).