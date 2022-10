Striscione a Palazzo Barbieri. «Tommasi latitante sulla questione beagle di Aptuit»

Nel luglio scorso lo avevano interpellato a modo loro, con uno striscione sul cancello di Palazzo Barbieri. Nella serata di martedì scorso, 18 ottobre, si sono rifatti vivi nella stessa maniera, sperando di ottenere un riscontro. I militanti di 100% Animalisti hanno chiesto ancora una volta al sindaco di Verona Damiano Tommasi di intervenire per liberare i cani di razza beagle trasportati l'anno scorso alla Aptuit di Via Fleming, azienda farmaceutica del gruppo Evotec.

Martedì sera, 100% Animalisti ha affisso due striscioni in Piazza Bra, uno sul cancello dell'Arena e l'altra su quello di Palazzo Barbieri (qui il video). Sul telo bianco lasciato di fronte al municipio, gli attivisti hanno scritto «Damiano, dai una mano. Fuori i beagle da Evotec». Una chiamata in causa del sindaco che segue quella dei mesi scorsi e che è stata realizzata dopo manifestazioni, presidi e blitz.



(Lo striscione sul cancello dell'Arena)

«Tommasi non ha ritenuto di spendere una parola per i beagle e non ha fatto nulla per aiutarli - si legge nella nota diffusa da 100% Animalisti - Eppure un sindaco è responsabile del benessere degli animali nel territorio che amministra. E non si tratta solo dei beagle: nello stabilimento di Aptuit vengono detenuti, martirizzati e uccisi molti altri animali. È una barbarie, una vergogna per tutta la città e per chi la rappresenta. Quando Damiano Tommasi fu eletto, eravamo fiduciosi, avevamo chiesto un suo intervento, ma è andato a vuoto. Riteniamo Damiano Tommasi una brava persona, una persona seria, ma su la questione dei beagle di Via Fleming è latitante da troppo tempo. Chiediamo al sindaco di prendersi le proprie responsabilità. Noi non molliamo e non molleremo di un centimetro».