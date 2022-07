«Tommasi faccia qualcosa di concreto per i beagle prigionieri della Aptuit»

Ancora un blitz dei militanti di 100% Animalisti per chiedere la liberazione dei beagle portati ormai quasi un anno fa alla Aptuit di Verona. Nella serata di mercoledì scorso, 6 luglio, alcuni membri dell'associazione animalista hanno appeso striscioni in più punti della città, prendendo di mira anche l'azienda di Via Fleming.

Sui cancelli della Aptuit, gli attivisti hanno lasciato uno striscione in cui ripetevano di non voler concedere tregua all'azienda. Sono stati inoltre accesi di fumogeni e lanciati dei rotoli di carta igienica.

Gli altri striscioni sono stati messi all'ingresso della casa di Giulietta e sul cancello del municipio. Quest'ultimo conteneva un messaggio diretto al nuovo sindaco di Verona Damiano Tommasi. «Lo abbiamo spronato a fare qualcosa di concreto per quei poveri animali - ha spiegato 100% Animalisti - Verona non si merita una vergogna simile e di sicuro noi non intendiamo mollare».