Serie di interventi sulle strade della provincia: come cambia la viabilità

Numerose strade scaligere sono interessate da modifiche alla viabilità, correlate ad una serie di interventi.

La Provincia di Verona ha comunicato che, da lunedì 29 agosto al 9 settembre, dalle 7.30 alle 18.30 festivi e prefestivi esclusi, verrà istituito il senso unico alternato di circolazione e la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo alcuni tratti delle seguenti strade provinciali:

Sp 10 "della Val d'Illasi", in località Sant'Andrea nel comune di Badia Calavena;

Sp 10 nel territorio di Selva di Progno;

Sp 17 "della Val d'Alpone" in località San Bortolo, sempre nel comune di Selva di Progno.

Le stesse limitazioni, inoltre, verranno istituite, da lunedì al 2 settembre in orario notturno tra le 20 e le 8, lungo un tratto della Sp 12 "dell'Aquilio", nella frazione Santa Maria e a Negrar di Valpolicella e lungo la strada provinciale 27/a "Napoleonica", in corrispondenza della rotatoria con la Sp 11 in località Sega nel comune di Cavaion Veronese.

Provvedimenti necessari per per consentire alcuni interventi di ribitumatura e ripavimentazione stradale.

Sempre la Provincia, informa che martedì è stata sospesa la circolazione lungo un tratto della Sp 47 "del Menago" nel comune di Castagnaro, a causa del cedimento di una porzione della riva della Fossa Maestra, accanto alla provinciale.

La viabilità verrà ripristinata al termine dei lavori, eseguiti dal Consorzio di Bonifica Veronese in collaborazione con l'ente provinciale, con il termine previsto per la fine di agosto e l'inizio di settembre.

Infine è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione, dal 24 agosto al 10 settembre, lungo un tratto di circa 2,5 chilometri della strada provinciale 36 "Della Collina", nel territorio di Vestenanova. La limitazione, prevista tra le 8 e le 18 festivi e prefestivi esclusi, è necessaria per consentire la posa di una nuova linea della fibra ottica.

In orario serale/notturno e nei giorni festivi e prefestivi sarà in vigore, sullo stesso tratto, il senso unico alternato di circolazione regolato da semaforo.