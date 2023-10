Ex scuola di Poiano, indagine per stimare danni. «Nel 2025 via alla riqualificazione»

Sono passati 15 anni da quando l’ex scuola elementare di Poiano, diventata centro di aggregazione del quartiere, è stata dichiarata inagibile. Da allora i residenti della zona non hanno mai smesso di chiedere il recupero dell’edificio, promuovendo nel 2013 anche una petizione contro l'ipotizzata vendita dell’edificio.

L’edificio è rimasto chiuso per una serie di problematiche che non lo rendevano più sicuro e per riqualificarlo e restituirlo ai cittadini è stato stimato un intervento di oltre un milione di euro. Un intervento che deve essere anticipato da un'indagine che stimi con esattezza i danni complessivi e dalle varie fasi di progettazione. Piccoli ma fondamentali passaggi che verranno presto realizzati.

La giunta comunale di Verona vuole riqualificare l'ex scuola di Poiano e restituirla ai cittadini ed ha quindi deliberato la spesa di 15mila euro per finanziare i lavori di scavo necessari per approfondire la dinamica del parziale cedimento della struttura. «Questi lavori di scavo - ha spiegato l'assessore all'ambiente Tommaso Ferrari - vanno ad indagare l’entità e la causa del cedimento e quindi sono necessari per aprire la fase di progettazione e di riqualificazione dello stabile. Saranno infatti i risultati dello scavo ad indicare quale tipo di intervento si rende necessario per ripristinare l’edificio. Inseriremo le somme necessarie a disposizione a valle delle indagini per traguardare il nostro obiettivo di avviare la progettazione nel 2024 e appaltare i lavori nel 2025. Entro fine anno avremo contezza delle problematiche e di come risolverle. È nostra intenzione anche aprire un processo partecipativo, a valle delle indagini, per coinvolgere i cittadini e le cittadine al fine di definire le funzioni».

«A fine 2022 sono iniziate e terminate le valutazioni strutturali per la vulnerabilità sismica del fabbricato, staticamente lesionato - ha dichiarato la presidente dell'ottava circoscrizione Claudia Annecchini - Attendavamo questi fondi per poter procedere con un ulteriore verifica nell'impianto idraulico sottostante. Si procede a piccoli passi ma in questi mesi non siamo stati a guardare: è stata data una delega al vicepresidente Gianluca Stradiotto per il recupero della ex scuola in modo da mettere a fuoco piccole e grandi necessità e tenere i rapporti diretti con la comunità residente. In questi mesi è stato messo in sicurezza il muro del cortile, Amia ha fatto la manutenzione del verde e si è provveduto alla derattizzazione dell’area».

«Quest’ultimo finanziamento condiviso con il comitato porterà finalmente chiarezza sulle cause del cedimento localizzato - ha concluso Stradiotto - In seguito si potrà meglio valutare la strada da percorrere, se la riqualificazione completa dello stabile o una sistemazione locale».