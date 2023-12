Stella a Dubai, Eleonora Barbacini torna con un nuovo singolo: «Sogno ancora di diventare una cantante famosa»

Eleonora Barbacini, figlia d’arte originaria di Verona, ha intrapreso un viaggio musicale e artistico che l’ha portata dalle piazze accoglienti della zona scaligera all’effervescente scena artistica di Dubai.

Partenza per Dubai: un salto nel mondo dell’arte internazionale - «Mi sono trasferita a Dubai sette anni fa grazie a un’opportunità di lavoro al Billionaire di Dubai - spiega Eleonora -. Era un’offerta allettante che mi ha portato a intraprendere un contratto di nove mesi con una compagnia italiana, Visionare, che opera all’estero».

Lasciare Verona, però, ha lasciato un vuoto nel cuore di Eleonora. «Mi manca soprattutto la mia famiglia e la semplicità delle cose - ammette con nostalgia -. Un caffè o uno spritz in piazza e la percezione di un tempo che scorreva in modo più lento».

La vita di un’artista italiana a Dubai: versatilità e variazioni - La vita di un’artista a Dubai, secondo Eleonora, è un caleidoscopio di esperienze. «Ci sono giorni in cui affronto fino a tre lavori, mentre in altri momenti la routine è più tranquilla», condivide.

Il ritorno musicale: un nuovo singolo e un vecchio tesoro - Il ritorno musicale di Eleonora è stato segnato da un singolo significativo: "Who we are", online su Spotify. «Il mio nuovo singolo è il primo di una serie ed è una storia d’amore che finisce e una che inizia - spiega -. L’ho scritto dieci anni fa ma l’ho tenuto nel cassetto per l’imbarazzo di condividere quel "diario segreto" con gli altri. Ora, sebbene sia nel passato, l’emozione di quel momento è ancora viva nella canzone».

Sogni: un futuro radioso - «Sogno ancora di diventare una cantante famosa, proprio come desideravo quando avevo dodici anni», confida Eleonora con un sorriso. Questo è il racconto di Eleonora Barbacini, una voce che ha attraversato continenti per portare la sua musica e il suo talento al pubblico internazionale.

Biografia: il percorso artistico di Eleonora Barbacini

Eleonora, figlia del pianista e compositore Maurizio Barbacini, ha sempre respirato arte fin da giovane. Dopo anni di studio in danza e canto, si è specializzata a New York presso Steps on Broadway e Bdc, ha studiato canto con rinomati insegnanti come Seth Riggs e William Rieghly, e recitazione all’Actor Studio.

Il suo percorso artistico in Italia ha visto Eleonora brillare in produzioni come “We Will Rock You”, interpretando ruoli come Killer Queen, Wendy in “Peter Pan” e zia Dete in “Heidi”. Ha anche recitato in “In fuga dal Senato”, affiancando il grande Dario Fo.

Il viaggio di Eleonora ha conosciuto una svolta significativa con la sua partecipazione a “Forte Forte Forte”, il talent show ideato e condotto da Raffaella Carrà. Dopo questo tentativo di successo, Eleonora ha deciso di intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera artistica a Dubai.

Oggi, Eleonora Barbacini è una stella a Dubai, esibendosi tre volte a settimana nei locali più prestigiosi di questa città eclettica.

Il percorso di Eleonora è un’ispirazione per coloro che sognano di realizzare i propri obiettivi artistici in un mondo che non conosce confini.