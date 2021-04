Nuova area camper a San Michele Extra. «Opera a vantaggio della collettività»

Nuova area camper, ma anche miglioramenti alla viabilità e opere compensative a vantaggio del territorio. L'assessore all'edilizia privata del Comune di Verona Andrea Bassi ha effettuato un sopralluogo in Via Aschieri, a San Michele Extra, nell’area che dovrebbe diventare uno spazio turistico attrezzato per la sosta dei camper. Un'ispezione utile ad approfondire alcuni aspetti del progetto, in vista della commissione consiliare urbanistica, per valutare la proposta del privato così come la corrispondenza con le reali esigenze del quartiere.

Assieme all’assessore erano presenti il presidente della commissione consiliare urbanistica Matteo De Marzi e il consigliere comunale Stefano Vallani.



(I tre partecipanti al sopralluogo)

Il progetto prevede la realizzazione di un'area camper su un terreno al confine tra Borgo Venezia e San Michele, uno spazio di circa 5mila metri quadrati oggi inutilizzato e allo stato incolto. Una posizione strategica, a poche centinaia di metri dal casello autostradale di Verona Est e dall'allacciamento della Tangenziale con le arterie che permettono un collegamento veloce verso il Lago di Garda e le montagne veronesi. Comodo e veloce anche l'accesso al centro città sia con i mezzi pubblici sia grazie alla pista ciclabile.

Un intervento per il quale è prevista, a titolo di opera compensativa, la realizzazione di un parcheggio per la sosta delle auto nell'area adiacente a quella dei camper, di proprietà del Comune e attualmente inutilizzata.

«È un progetto davvero interessante che riqualificherà uno spazio importante, offrendo un servizio turistico che oggi non esiste in quella zona della città - ha detto Bassi - Allo stesso modo, però, vogliamo che anche le opere compensative siano le migliori possibili, in base alle reali esigenze del territorio. Ecco perché abbiamo fatto ulteriori analisi che porteremo in commissione. L'opera dovrà essere a vantaggio della collettività. Così come puntiamo ad un miglioramento della viabilità, data la vicinanza con la grande arteria di Via Unità d'Italia e con il raccordo della Tangenziale».