Nuova area camper a San Michele Extra porta in dote un parcheggio

È in arrivo una nuova vasta area camper a Verona. Il servizio, ad uso pubblico, sarà realizzato in Via Ascheri, a San Michele, su un terreno di circa 5mila metri quadrati oggi inutilizzato e allo stato incolto. La proprietà ha presentato un progetto per realizzarvi un'area attrezzata per la sosta dei camperisti, con un intervento di sistemazione ad uso turistico che non prevede nessuna nuova edificazione. Inoltre, a titolo di opera compensativa, verrà realizzato un nuovo parcheggio per la sosta delle auto nell'area adiacente a quella del camper, di proprietà del Comune e attualmente inutilizzata. Una cinquantina di posti auto, i cui costi di realizzazione, circa 70mila euro, saranno interamente a carico dei privati.

LA PLANIMETRIA DELL'AREA CAMPER

La zona al confine tra Borgo Venezia e San Michele è effettivamente carente dal punto di vista dell'offerta per i camperisti, nonostante la vicinanza ad importanti snodi viabilistici per chi arriva da fuori città. L'area individuata si trova in una posizione strategica, poco distante dal casello autostradale di Verona Est, dall'allacciamento della tangenziale e dalle arterie che permettono un collegamento veloce verso il Lago di Garda e le montagne veronesi. Comodo e veloce è inoltre l'accesso al centro città sia con i mezzi pubblici sia grazie alla pista ciclabile. Da qui l'idea della proprietà di investire in tale ambito, una proposta accolta favorevolmente dall'amministrazione nell'ottica di migliorare l'offerta di un servizio molto apprezzato dai turisti.

L'area attrezzata sarà organizzata a singole piazzole, in totale 48, di dimensioni sufficienti per permettere di usufruire anche degli spazi esterni antistanti ad ogni mezzo. Sarà utilizzata per la sosta temporanea, con un massimo di permanenza dei mezzi di 48 ore come previsto dal codice della strada. Le piazzole saranno collocate lungo il perimetro dell'area e nella parte centrale, con una viabilità interna costituita da un percorso circolare intorno all'isola centrale. Il progetto è completo del sistema fognario e dei servizi fondamentali offerti ai turisti, quali l'illuminazione interna, i punti d'acqua, le diverse tipologie di pavimentazioni, le aree verdi e i punti di allacciamento elettrico dei camper.

LA TAVOLA PROGETTUALE

Altrettanto necessaria è la creazione di un nuovo parcheggio pubblico a servizio di un quartiere densamente popolato e nel quale è presente un importante polo scolastico. L'area è di proprietà del Comune, e attraverso il meccanismo compensativo previsto nel Piano degli Interventi, diventerà un parcheggio pubblico di circa 50 posti auto. Oltre a migliorare il decoro della piazza, i nuovi posti auto andranno a decongestionare il traffico nelle ore di punta scolastiche. La vivibilità dell'area la renderebbe infine più sicura rispetto all'attuale stato di inutilizzo.

«Una proposta interessante su più fronti - ha detto l'assessore all'edilizia privata Andrea Bassi - Anzitutto perché propone la creazione di un'area attrezzata per i camper in una zona della città totalmente priva di questo servizio. Inoltre, perché l'opera compensativa proposta dalla priorità risponde alle esigenze viabilistiche del quartiere. Un nuovo parcheggio a ridosso di un polo scolastico porterà indiscussi benefici, soprattutto nelle ore di punta. Questa è una bella occasione, a vantaggio di residenti e turisti, per valorizzare la proprietà comunale»