Il sindaco Tommasi incontra i cittadini di Moruri: richieste e nuove idee per valorizzare la frazione

Moruri è una bellissima frazione del Comune di Verona avamposto sulle colline veronesi della Lessinia. Una frazione che conta 190 abitanti con «forte senso di comunità» e che «da sempre si prende cura dei luoghi e del paesaggio collinare che ha specifiche esigenze e che non vuole sentirsi isolata». Lo evidenzia il Comune di Verona in una nota, nella quale viene spiegato che giusto ieri i cittadini del luogo e i membri dell’associazione “Insieme per Moruri” hanno incontrato il sindaco Damiano Tommasi per confrontarsi su questi temi.

Si è trattato, sottolineano da Palazzo Barbieri, di «un utile momento di ascolto tenutosi al Bar Trattoria Moruri, per ravvivare il legame tra cittadini e amministrazione, per raccogliere le richieste e suggerimenti ma anche per proporre una collaborazione volta a dare piena valorizzazione del luogo». Presenti anche l’assessore Italo Sandrini, il consigliere comunale Carlo Beghini, e la presidente dell’ 8° Circoscrizione, Claudia Annecchini. «Insieme si è ribadita l’importanza del Patto di Sussidiarietà siglato dall’associazione e il Comune, - chiarisce la nota di Palazzo Barbieri - quale strumento di cooperazione e coordinamento tra cittadini e amministrazione nel prendersi cura del bene comune ed in particolare delle strade bianche, della pulizia, delle piccole manutenzioni e sfalci. Un patto che dovrebbe trovare ulteriore rafforzamento sulla base del confronto che ne seguirà con la cittadinanza».

Tra le richieste di attenzione e proposte emerse durante l’incontro conviviale e molto partecipato, c'è «la verifica dello stato amministrativo della ex scuola di Magrano, di proprietà comunale e da anni in disuso, la cui dismissione potrebbe generare risorse utili per la collina». Rinnovata inoltre anche «la richiesta, fatta in passato e ormai di lungo corso, di un punto di ricarica per le motopompe dei vigili del fuoco che, data la posizione della frazione, potrebbe facilitare le operazioni di intervento dei pompieri». In questo caso, spiegano da Palazzo Barbieri, «gli uffici tecnici del Comune verificheranno con VVF e AcqueVeronesi la fattibilità». Ed ancora, si è «concordato di far controllare la funzionalità della telecamera presente sulla strada (zona Contrada Duello) verificando, ai fini della sicurezza, sia possibile rilevare il passaggio».

È stato inoltre chiesto di «valutare la possibilità di realizzare nuovi spazi auto nei pressi della piazzetta attigua al bar trattoria che oggi anima la frazione».Tra le richieste più spicce ricordate dalla nota del Comune di Verona, gli abitanti di Moruri hanno sottolineato «la manutenzione stradale, la sistemazione di guard rail e la necessità di rinnovo delle strisce di segnaletica stradale». Richieste che, a quanto si apprende, «saranno valutate con il supporto degli uffici preposti». Ma non solo, anche l’amministrazione ha voluto proporre alcune semplici idee per l'ulteriore valorizzazione della frazione. La prima è quella di «predisporre un punto di ricarica per le bici elettriche nella piazzetta, visto che la frazione è divenuta tra le più frequentate dagli amanti delle due ruote leggere». La seconda riguarda la proposta di «organizzare, con la collaborazione degli abitanti, un mercatino con i prodotti degli agricoltori del luogo, veri artigiani del territorio: miele, frutta, verdura, “Made in Moruri” dal produttore al degustatore». Un mercatino che, chiariscono da Palazzo Barbieri, «potrà realizzarsi attraverso specifici eventi direttamente a Moruri o nelle frazioni dell’est veronese».