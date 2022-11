Tommasi al Job&Orienta: «Oggi è difficile dare corpo ai sogni, ma voglio credere che "mille su mille" ce la faranno»

«Più che Job&Orienta dovrebbe chiamasi Life&Orienta, tanto è infatti il peso del lavoro nelle nostre vite e ciò che facciamo è anche ciò che diventiamo». Il sindaco Damiano Tommasi ha esordito così il suo intervento all’inaugurazione del salone nazionale dedicato all’orientamento sul mondo del lavoro, che da oggi a sabato 26 novembre porterà studenti, famiglie, giovani e addetti ai lavori ad approfondire e conoscere l’evoluzione del mondo lavorativo e le sue opportunità. Insieme al sindaco era presente l'assessore alle Politiche giovanili Jacopo Buffolo.

«Il nostro compito, a cominciare dalle istituzioni, è quello di dare ai ragazzi tutte le opportunità per cercare la loro strada e per essere driver della loro vita fin dall’inizio - ha detto il sindaco Damiano Tomamai -. Sappiamo quanto sia complicato in questo momento dare corpo ai nostri sogni, ai nostri obiettivi e alle nostre aspirazioni, ma io voglio credere che "mille su mille" ce la faranno, a trovare ciò che li appassiona e a realizzarsi nel lavoro e nella vita. Sono davvero orgoglioso che Verona ospiti questa manifestazione, il fatto che si ripeta da più di trent’anni significa che è apprezzata, arriva ai cittadini ed offre nel confronto e nella conoscenza importanti strumenti per le scelte dei ragazzi, che spero trovino proprio in questo luogo l’intuizione per la loro vita».

Il primo cittadino scaligero ha poi aggiunto: «Sono certo che i tanti appuntamenti in calendario, le personalità attese e le loro esperienze saranno di ispirazione per ognuno di noi, perché può capitare di dover scegliere anche in età adulta, io ne sono l’esempio, ed è bello condividere con i giovani l’emozione e l’adrenalina che si prova nel girare l’angolo e capire cosa succede dopo. Ringrazio quindi la Regione e la Fiera per l’organizzazione della manifestazione, - ha concluso il sindaco Damiano Tommasi - ma anche le tutte le istituzioni presenti, quelle locali ma anche nazionali e internazionali perché questa è la visione che vogliamo per la nostra Verona».