Il sindaco Tommasi condanna senza appello i cori dei tifosi dell'Hellas Verona durante il minuto di silenzio per Napolitano

Il sindaco di Verona Damiano Tommasi è intervenuto oggi, martedì 26 settembre, ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", eccezionalmente in città per l’inaugurazione di Marmomac. Il primo cittadino di Verona, spiega una nota del Comune di Verona, parlando «a nome di tutta l’amministrazione» e «interpretando il pensiero dei tanti veronesi stanchi di vedere il nome della città sulle pagine dei giornali nazionali associato ad episodi riprovevoli», si è soffermato sul comportamento di quei tifosi dell'Hellas che non hanno rispettato il minuto di silenzio a San Siro sabato scorso. Si trattava di un momento di raccoglimento previsto dalla Figc ad inizio partita in memoria del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.

«Amareggia dover commentare fatti riprovevoli, - ha detto il sindaco Damiano Tommasi - portati avanti da gruppi che utilizzano in modo negativo il calcio, lo stadio e la mediaticità di un evento come una partita di serie A. Il rischio è che la città venga connotata con valori che non sono reali e che soprattutto non le appartengono. Spiace che a far parlare e discutere sia una minoranza che si contraddistingue per comportamenti che vanno assolutamente condannati».

Il primo cittadino scaligero Damiano Tommasi ha poi aggiunto: «Non è questa la Verona da raccontare, bensì quella delle sue eccellenze, della solidarietà e del senso di comunità. Quanto al ruolo e alla responsabilità che hanno le società sportive, realtà private che portano il nome della città, dovremmo fare una riflessione più generale. Perché sono importanti ambasciatrici che possono dare un importante contributo per il bene delle città e delle comunità che rappresentano attraverso lo sport. Episodi come questi - ha concluso il sindaco Tommasi - danneggiano anche la loro immagine e rischiano di vanificare tanti anni di lavoro».