Sicurezza stradale, 6 progetti veronesi finanziati dalla Regione con 1,5 milioni di euro

Su proposta della vicepresidente e assessore a trasporti e infrastrutture Elisa De Berti, ga giunta regionale del Veneto ha approvato la graduatoria relativa al bando 2022 per l'assegnazione di contributi ai Comuni per interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale.

«Le risorse messe a disposizione per il bando 2022 ammontano a oltre 15 milioni di euro - ha spiegato la vicepresidente De Berti - Si tratta di una cifra cospicua che riflette l'importanza che per la Regione riveste la sicurezza stradale. La messa in sicurezza del patrimonio esistente, in particolare attraverso l'ammodernamento strutturale ed il miglioramento complessivo, è un’attività che si svolge lontano dai riflettori e vive di poco clamore ma che, condotta in modo costante, si rivela preziosa per il territorio e la quotidianità dei cittadini».

Le domande arrivate in Regione sono state in tutto 309. Quelle ammesse in graduatoria sono 301. E le 8 istanze ritenute non ammissibili riguardano proposte presentate fuori termine, con documentazione carente e con errata quota minima di co-finanziamento.

Nel dettaglio, le risorse previste ammontano a 15.126.515 euro. Per la valutazione delle proposte e la formulazione della graduatoria, è stata adottata una serie di criteri tra cui la sinistrosità stradale ed il relativo danno sociale, il livello di progettazione, la tipologia e l'organicità dell’intervento, gli interventi che insistono sulla viabilità regionale, la coerenza con la programmazione dell’ente proponente e l’importo, per il quale vengono ritenuti prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile tra i 75mila e i 700mila euro. È stata prevista, inoltre, alternativamente, una forma di premialità per i Comuni che presentano domanda che abbiano proceduto a fusione, per quelli aderenti a un'Unione di Comuni e per le richieste di finanziamento presentate da due o più amministrazioni comunali in forma associata.

La graduatoria resterà valida per un biennio dalla sua approvazione. In tale periodo potranno essere individuati altri interventi da finanziare, in base ad una disponibilità economica aggiuntiva nel bilancio regionale.

LA GRADUATORIA DEGLI INTERVENTI IN PROVINCIA DI VERONA



(Gli interventi che saranno finanziati nel Veronese)

La graduatoria degli interventi proposti dai Comuni veronesi e ammessi al bando 2022 è composta da 49 proposte. Di queste solo 6 verranno finanziate in questo momento. La proposta che ha ricevuto il punteggio più alto è la realizzazione di una rotatoria in località Val a Costermano del Garda. A Gazzo Veronese sarà messo in sicurezza l'incrocio tra Via Paglia e la Statale 12. A Caprino, la Regione darà un contributo per realizzare una rotonda tra la Gardesana, Via Moro e Via Monte Pigneto e per creare dei percorsi pedonali protetti. Soldi dalla Regione anche per Bevilacqua e il progetto di messa in sicurezza dell'incrocio fra la Strada Provinciale 41 e la Strada Provinciale 42A. A Sant'Ambrogio di Valpolicella verranno creati dei percorsi pedonali e ciclabili per unire il centro al quartiere Poli. Infine, a Badia Calavena sarà realizzata una rotatoria e saranno ammodernate le strutture viarie del centro abitato.

In totale, questo primo finanziamento della Regione Veneto ammonta in provincia di Verona a poco più di un milione e mezzo di euro. Se la Regione dovesse investire nuove risorse per il bando, i progetti saranno finanziati in base alla loro posizione in graduatoria.