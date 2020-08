La bella iniziativa del Comune di Bussolengo che favorisce il turismo e andrebbe imitata

Per tutto il mese di agosto e fino al 13 settembre, chi vive o soggiorna a Bussolengo avrà a disposizione un bus navetta gratuito e con orari definiti per spostarsi verso i paesi del lago e le numerose attrazioni presenti nella zona come il Parco Natura Viva e i parchi del Garda. Si tratta del nuovo "Shuttle Parchi del Garda", servizio promosso dal Comune attraverso un apposito bando, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e supportare le strutture turistiche alle prese con la difficile situazione causata dalla crisi sanitaria.

«Con l'attivazione del nuovo collegamento diamo ai bussolenghesi e ai turisti la possibilità di spostarsi verso il lago e i parchi in modo comodo e gratuito. - spiega Massimo Girelli, assessore alla Promozione del territorio - Sappiamo le difficoltà che il turismo sta vivendo a causa delle conseguenze del Covid-19 e crediamo che per albergatori e operatori del settore lo Shuttle possa essere un utile servizio in più da offrire gratuitamente ai propri ospiti». Per il sindaco Roberto Brizzi «l'iniziativa è anche una conferma che in questa difficile fase, in cui è importante il rilancio anche e soprattutto del turismo, il Comune vuole mettere in campo ogni iniziativa possibile per sostenere la ripresa».

Lo Shuttle "Parchi del Garda" è attivo nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Il bus parte la mattina da San Vito al Mantico e fa una sosta a Bussolengo per far salire i passeggeri e accompagnarli nell'ordine a Lazise, a Gardaland, al parco acquatico Caneva, al Movieland e per finire al Parco Natura Viva. Nel pomeriggio il bus riparte alla volta del Lago facendo il percorso inverso fino al rientro a Bussolengo.

Il servizio è completamente gratuito. Si può prenotazione semplicemente inviando una email all'indirizzo tourism@gardavoyager.com indicando il giorno, la fermata, specificando la destinazione, il numero dei partecipanti e un numero di telefono dei passeggeri.

Il percorso completo dello shuttle

San Vito al Mantico (fermata autobus via Piemonte) – ORE 9.15.

Bussolengo – Rotonda Biblioteca Civica (fronte Chiesa di San Valentino) – ORE 9.25.

Bussolengo – Via Gardesana, Piazzale Autobus (fianco Hotel Krystal) – ORE 9.30.

Bussolengo – Via Pastrengo, Fermata Bus Centro Turistico Gardesano – ORE 9.35.

Lazise – Rotonda Lazise – 1° scarico – ORE 9.50.

Caneva / Movieland – 2° scarico – ORE 10.

Gardaland – 3° scarico – ORE 10.

Parco Natura Viva – 4° scarico e Safari – ORE 10.30.

Primo viaggio di ritorno alle 13.30 con fermata a Bussolengo per far scendere i passeggeri e San Vito.

Secondo viaggio di ritorno alle 17 con arrivo previsto intorno alle 18.