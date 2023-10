Sette nuovi primari nell'Ulss 9 Scaligera, Girardi: «Lavorate in funzione dell'utenza»

Tra luglio e ottobre, sette nuovi direttori hanno preso servizio in unità operative complesse (uoc) o in unità operative semplici dipartimentali (uosd) dell'Ulss 9 Scaligera. Direttori che sono stati presentati ieri, 11 ottobre, da Pietro Girardi, direttore generale dell'Ulss 9; Denise Signorelli, direttrice sanitaria; Raffaele Grottola, direttore dei servizi socio-sanitari; e da Giuseppe Cenci, direttore amministrativo.

«Pur nella difficoltà del mercato del lavoro, stiamo procedendo a nominare nuovi direttori di unità operative complesse, le quali non rimangono mai scoperte - ha dichiarato Girardi - Le mie raccomandazioni ai nuovi direttori sono quelle di lavorare in funzione dell'utenza e per migliorare il clima organizzativo all'interno dell'unità operativa, così da poter attirare altri medici. Perché una delle grandi difficoltà attuali in campo sanitario è proprio quella di attirare medici».

Dall'1 luglio, Alessandra De Silva è stata nominata alla guida della medicina legale dell'Ulss 9 Scaligera. Per lei è un ritorno a Verona, dove tra il 2018 e il 2019 ha lavorato come dirigente medico sempre nell'unità di medicina legale dell'Aoui. E già in passato, De Silva è stata direttrice della medicina legale nella Ulss 6, nella Ulss 7 e nella Ulss 2 del Veneto.

Dal 17 luglio, Linda Gammaro è la nuova direttrice di nefrologia e dialisi a San Bonifacio, un reparto che conosce bene e in cui ha lavorato a lungo.

A settembre hanno preso servizio altri due direttori: Sabrina Migliozzi nell'uosd del gioco d'azzardo patologico e Marco Torrazzina nell'ostetricia e ginecologia di San Bonifacio. Entrambi possono essere definiti delle risorse interne dell'Ulss 9 Scaligera. Sabrina Migliozzi ha infatti lavorato al Sert di Bussolengo e all'uoc delle dipendenze di Bussolengo e Legnago. E Torrazzina ha già diretto i reparti di ostetricia e ginecologia a Bussolengo, Villafranca e Legnago.

Tre, infine, le nomine scattate dall'1 ottobre. Gabriele La Rosa è la nuova guida del distretto 4 Ovest Veronese, incarico da lui ricoperto anche l'anno scorso in qualità di facente funzione. Stefano Zenari è il nuovo direttore amministrativo di ospedale, con il ruolo di organizzare la funzione amministrativa e logistica degli ospedali dell'Ulss 9 Scaligera. Infine, Leonardo Zoccante è il nuovo direttore dell'unità che si occupa di infanzia, adolescenza e famiglia.