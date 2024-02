Poste Italiane ha inaugurato anche a Verona il nuovo servizio per consegnare prodotti alimentari freschi acquistati online

Poste Italiane ha fatto sapere di aver ufficialmente lanciato anche a Verona PosteGoFresh, ovvero il nuovo servizio di trasporto refrigerato per la consegna a domicilio di prodotti alimentari freschi acquistati online. A realizzarlo, secondo quanto rivelato in una nota di Poste Italiane, è MLK Fresh, una società nata dalla joint venture tra la controllata di Poste Italiane MLK Deliveries e la Mazzocco Srl, società del Gruppo di sistemi logistici Italtrans specializzata nei trasporti refrigerati.

«La joint venture - spiegano da Poste Italiane - combina la tecnologia di MLK Deliveries per le consegne programmate, attraverso la quale il cliente può scegliere giorno e ora di consegna, con la piattaforma logistica del freddo di Mazzocco. PosteGoFresh è il primo servizio che garantisce il trasporto di prodotti alimentari a temperatura controllata lungo tutta la filiera».

Oltre che a Verona il servizio è già disponibile in altre venti città tra cui Vicenza, Padova, Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna e Firenze. Poste Italiane ha poi spiegato che il servizio «sarà esteso gradualmente sul territorio nazionale per offrire i servizi evoluti di consegna nel segmento eCommerce dedicato al mercato dei prodotti alimentari freschi». In base a quanto è stato spiegato, i prodotti enogastronomici acquistati online viaggeranno su automezzi refrigerati e saranno recapitati a casa del cliente.

«PosteGoFresh semplifica e rende più comode le modalità di ritiro - commentano da Poste Italiane - poiché il destinatario avrà la possibilità di prenotare l’appuntamento di consegna scegliendo la fascia oraria, potrà monitorare su mappa l’arrivo del prodotto e optare per un ritiro in un punto di ritiro refrigerato, alternativo all’home delivery, in cui il pacco viene conservato alla giusta temperatura».