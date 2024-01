Lite social tra Dal Moro e Lucarelli per la conduzione di «Serata per Chiara»

Se non altro, adesso, molte più persone sanno che sabato 20 gennaio alle 20.30 al teatro di Fumane c'è «Serata per Chiara», un evento in memoria di Chiara Ugolini, la ragazza di 27 anni originaria di Fumane e vittima di femminicidio nel 2021 a Calmasino. A creare un'indiretta pubblicità all'evento è stato un litigio via social tra due vip, il modello ed influencer Daniele Dal Moro e la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli.

A presentare l'evento benefico era stato chiamato Dal Moro. Una scelta criticata sui social da Selvaggia Lucarelli, la quale ha ricordato la partecipazione al programma televisivo Grande Fratello Vip del modello veronese. Dal Moro, infatti, fu squalificato dal reality show per aver avuto dei comportamenti violenti nei confronti della fidanzata Oriana Marzoli. Agli occhi della nota opinionista era un controsenso affidare a lui la conduzione di un evento in cui si raccolgono fondi per la Casa delle donne maltrattate e a cui parteciperà anche Lucia Annibali, l'avvocata che nel 2013 fu sfregiata con l'acido su ordine dall'ex fidanzato.

Gli organizzatori dell'evento si sono messi subito in contatto con Selvaggia Lucarelli, spiegando la loro posizione e cercando insieme una nuova soluzione. E la soluzione è stata trovata. Daniele Dal Moro farà un passo indietro e la serata sarà condotta a titolo gratuito da Selvaggia Lucarelli.

La tempesta sui social si è dunque placata, anche se tra Dal Moro e Lucarelli potrebbero esserci strascichi in tribunale. L'influencer veronese ha scritto due post su Threads in cui annuncia querela nei confronti della giornalista. «Cedo senza alcun problema il testimone - ha scritto Dal Moro - Per quanto riguarda la signora Lucarelli, ci vediamo in tribunale».