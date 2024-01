Caso Pedretti, Selvaggia Lucarelli non condurrà più "Serata per Chiara"

Nuovo imprevisto per "Serata per Chiara", l'evento in memoria della vittima di femminicidio Chiara Ugolini organizzato per domani, 20 gennaio, al teatro di Fumane. La conduttrice dell'evento non sarà più Selvaggia Lucarelli.

La giornalista e influencer è stata travolta in questi giorni dal caso della morte di Giovanna Pedretti, la titolare di una pizzeria nel Lodigiano trovata senza vita dopo aver ricevuto insulti via social per una falsa recensione. Falsità che Selvaggia Lucarelli ha contribuito a far venire a galla. E visto che anche in un altro evento, a Selvaggia Lucarelli è stato chiesto un commento sul caso Pedretti, la giornalista ha contattato gli organizzatori della "Serata per Chiara" comunicando loro la sua decisione di farsi da parte. In sostanza, Selvaggia Lucarelli ha spiegato di non voler oscurare con le sue vicende personali l'importante tema della serata, ovvero la lotta contro la violenza sulle donne.

Un secondo imprevisto che fa seguito a quello accaduto due settimane fa, quando proprio Selvaggia Lucarelli aveva polemizzato per la scelta di Daniele Dal Moro come conduttore della serata. Per l'influencer era improprio che a condurre l'evento fosse il modello veronese, il quale era stato squalificato da un'edizione del Grande Fratello Vip per dei comportamenti violenti nei confronti della fidanzata Oriana Marzoli.

La polemica si chiuse con il passo indietro di Dal Moro e con la conduzione offerta a Lucarelli, la quale accettò aggiungendo che avrebbe presentato "Serata per Chiara" gratuitamente. Ora anche Selvaggia Lucarelli ha dato forfait, suo malgrado, per il caso Pedretti, che la coinvolge insieme al fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

"Serata per Chiara", comunque, si farà. Lo spettacolo benefico aiuterà a raccogliere fondi per Cadmi (Casa delle donne maltrattate) e per Mamo educational foundation. E sono state confermate le partecipazioni di Alessandra Moretti e Lucia Annibali.