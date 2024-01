Cede la caldaia e la scuola media rimane al freddo: il sindaco la tiene aperta

Lezioni al freddo alla scuola media di Fumane nei prossimi giorni, a causa del cedimento della caldaia. A spiegare la situazione, prima con una diretta sul suo profilo Facebook e poi con una nota pubblicata sulla pagina social del Comune, ci ha pensato il sindaco Daniele Zivelonghi.

Nel corso della settimana la centrale termica aveva già subito un intervento di riparazione a causa di un guasto, ma venerdì 19 gennaio la rottura della centrale termica è stata definitiva. Il Comune ha annunciato che è già stata individuata una soluzione per sostituirla e che i lavori hanno preso il via già nella giornata di sabato 20 gennaio, fino a mercoledì 24 però il riscaldamento nella scuola non può essere garantito.

La scuola non verrà chiusa «ma è stato chiesto di limitare l’attività didattica», spiegano dal Comune. Questo per dare ai genitori «la possibilità e la libera scelta di mandare i ragazzi a scuola (senza dover organizzare nonni o baby sitter) oppure di tenerli a casa senza perdere attività didattica». Non è prevista la DAD, mentre «mensa e pomeriggi funzioneranno normalmente». Chi deciderà dunque di mandare i propri figli a scuola dovrà assicurarsi che sia adeguatamente coperto: il primo cittadino ha anche spiegato che verranno valutate alcune forme alternative di riscaldamento, come ad esempio delle stufette, ma occorre innanzitutto garantire la sicurezza dell'edificio.

«Ringrazio la scuola per la collaborazione e confido nella comprensione dei genitori per i disagi. Stiamo facendo tutto il possibile. Per ulteriori informazioni scrivere messaggi whatsapp al n 3465023459», concludono dal Comune.