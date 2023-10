Restyling completato e la scuola dell’infanzia La Magnolia torna al servizio di alunni e famiglie

Un ampio lavoro che, a cavallo fra il 2022 e il 2023, nella scuola dell’infanzia La Magnolia, in via Sant’Eupreprio a San Massimo, ha riguardato la sostituzione dei pavimenti e dei controsoffitti, l’abbattimento delle barriere architettoniche agli accessi, la rimozione del materiale infiammabile da tutto l’edificio, e la ritinteggiatura degli spazi interni.

Un restyling completo è stato presentato sabato alle famiglie e ai bambini e alle bambine della scuola, in occasione dell’inaugurazione ufficiale alla presenza dell’assessora alle Politiche scolastiche Elisa La Paglia.

«Al termine di un’articolata riqualificazione – ha spiegato l’assessora Elisa La Paglia –, la scuola La Magnolia viene riconsegnata ad alunni ed insegnanti in tutto i suo ritrovato splendore. Sicurezza e riordino degli spazi sono stati la priorità, realizzata attraverso un doppio interventi che ha riguardato, in prima battuta la bonifica, con il rifacimento di pavimenti e soffitti, e successivamente la tinteggiatura completa delle parti interni. Ora a scuola è completamente rinnovata e pronta per essere utilizzata».

L'intervento

La prima fase, prevista dalla precedente Amministrazione e realizzata nel corso del 2022, per un costo complessivo di oltre 100 mila euro, di cui 46 mila di contributo regionale, ha portato al completo rifacimento di pavimenti e controsoffitti, oltre alla realizzazione di una rampa, sul lato nord est del fabbricato, per eliminare le barriere architettoniche oggi presenti. È stato inoltre sostituito il quadro elettrico generale, nonché alcuni punti presa e di comando illuminazione. Per migliorare l’accessibilità della struttura sono stata infine realizzata una rampa all’ingresso posteriore della scuola, dove erano presenti dei gradini.

Nella seconda fase, programmata dall’attuale Amministrazione con un nuovo investimento di oltre 70 mila euro, si è provveduto alla bonifica, con l’eliminazione di tutto il materiale infiammabile da tutta la struttura, e alla ritinteggiatura di tutti i locali interni.