Cub proclama per venerdì sciopero nel trasporto aereo, possibili disagi al Catullo

Nella giornata di domani, 17 marzo, si potrebbero verificare rallentamenti nelle procedure di assistenza ai passeggeri e agli aeromobili all'aeroporto Valerio Catullo di Verona. La causa è uno sciopero nazionale del trasporto aereo della durata 24 ore proclamato dall'organizzazione sindacale Cub.

I lavoratori hanno organizzato per domani mattina un presidio dalle 10 alle 13 nelle immediate vicinanze dell'area partenze dell'aeroporto ed hanno ribadito le motivazioni della protesta. Cub Trasporti Verona ha fatto presente che dal 2017 il contratto nazionale del lavoro è scaduto, mentre le ritribuzioni sono ferme al 2010. «Vogliamo la parificazione dei salari con il costo della vita di oggi», queste le richieste del sindacato di base, a cui aggiungere anche l'abbassamento dei carichi di lavoro. «Le aziende non trovano personale perché offrono contratti da fame e chi lavora deve fare due o tre mansioni - ha spiegato Cub Trasporti Verona - Vogliamo un'organizzazione seria dei turni che ci permetta di vivere una vita dignitosa. La pandemia è stata una disgrazia e non deve essere usata come capro espiatorio delle retribuzioni. Basta ore straordinarie programmate in cassa integrazione».