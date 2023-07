Sabato di scioperi nel trasporto aereo: i voli garantiti da e per il Catullo

Una serie di scioperi nazionali interesserano il settore del trasporto aereo nella giornata di domani, 15 luglio. Le proteste saranno di 8 ore, dalle 10 alle 18 ed incroceranno le braccia i lavoratori delle imprese di servizi aeroportuali di handling, i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto aeroporti e il personale navigante di Vueling.

Diversi i voli già cancellati dalle compagnie aeree. Solo Ita Airways ne ha dovuti eliminare più di 130, attivando allo stesso tempo una piano per limitare i disagi per i passeggeri.

L'Enac (Ente nazionale dell'aviazione civile) ha comunque comunicato che saranno garantiti tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati prima della data di proclamazione dello sciopero e alcuni voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera e con esclusione del traffico continentale. Mentre per i voli internazionali, è garantito l'arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso e tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali.

Per quel che riguarda l'aeroporto Catullo di Verona, i voli garantiti nella giornata di domani sono:

Isr 356 Verona (Lipx) - Tel Aviv (Llbg)

Voe1662 Verona (Lipx) - Olbia (Lieo)

Voe1533 Verona (Lipx) - Palermo (Licj)

Voe1802 Verona (Lipx) - Lampedusa (Licd)

Voe1843 Pantelleria (Licg) - Verona (Lipx)

Lav 2442 Lampedusa (Licd) - Verona (Lipx)

Ryr 4915 Verona (Lipx) - Palermo (Licj)

Nos 6634 Verona (lipx) - Olbia (Lieo)

E questa è una lista di altri voli nazionali garantiti: