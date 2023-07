Sciopero del comparto aereo: al Catullo cancellati 30 voli su 128

Sono tanti i voli cancellati negli aeroporti del Veneto a causa dello sciopero nazionale del personale delle società di handling e del comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto degli aeroporti. I passeggeri sono stati, però, avvisati per tempo e questo ha evitato che si creasse il caos all'interno degli aeroporti.

La protesta è partita alle 10 di questa mattina e si concluderà alle 18. E come riportato da Ansa, su 128 voli in arrivo o in partenza all'aeroporto Catullo di Verona sono state 30 le cancellazioni. Quasi la metà, invece, i voli cancellati al Marco Polo di Venezia dove i voli programmati per oggi sono 227 e quelli cancellati sono 101. Disagi ridotti, infine, allo scalo di Treviso, il quale però gestisce direttamente l'attività di handling. Al Canova solo due cancellazioni su 54 voli.