Scavo unico per fognature ed acquedotto a Belfiore: «Minimizzare i costi risparmiando denaro pubblico»

Realizzare nuove infrastrutture in sinergia con il territorio, ottimizzare le opere già esistenti il tutto riducendo i costi. Questa la sintesi degli interventi che Acque Veronesi sta realizzando a Belfiore dove, in via San Rocchetto, sono partiti i lavori per la posa di nuove condotte che serviranno sia per la rete acquedotto, sia per efficientare il servizio di fognatura.

Grazie ad unico scavo verranno posate un chilometro e duecento metri di nuove condotte. La metà riguarderà la rete di fognatura, con la separazione della rete mista tra parte nera (i reflui) e parte bianca (la pioggia). Tutto questo porterà ad un servizio più efficiente e a una miglior resa in depurazione. Inoltre, verrà predisposto il collegamento tra la rete fognaria comunale e il depuratore di San Bonifacio, che sostituirà in futuro l’attuale in uso a Belfiore, anche qui con l’obiettivo di ottenere risultati sempre migliori. La seconda metà delle nuove condotte alimenterà la rete acquedotto che sarà operativa in futuro (nei prossimi tre anni) dopo la realizzazione del nuovo campo pozzi vicino ai campi sportivi.

La collaborazione tra enti messa in atto per coordinare le tempistiche dei cantieri, permetterà infine al Comune di Belfiore di anticipare importanti attività di asfaltatura e realizzazione dei nuovi marciapiedi.

«Questo intervento è un messaggio positivo di come la progettazione e la sinergia può portare a minimizzare i costi risparmiando denaro pubblico, così come era già successo per la ciclopedonale inaugurata lo scorso anno - spiega il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli -. Migliorare l’efficienza del servizio è una nostra priorità. Per questo per la parte fognatura stiamo programmando la dismissione di piccoli impianti di depurazione come quello di Belfiore e, come prima ancora, quello di Castelletto, investendo su infrastrutture innovative e tecnologicamente più avanzate come il depuratore di San Bonifacio, in grado di far fronte alle esigenze di un territorio più ampio, fino a 60 mila abitanti equivalenti. Inoltre, posiamo già adesso, approfittando dello scavo, circa seicento metri di condotte che serviranno nel medio termine quando sarà in funzione la rete di acquedotto».

Il sindaco di Belfiore, Alessio Albertini, ha ribadito l’importanza della sinergia tra i due enti: «In questi anni abbiamo collaborato con soddisfazione su più opere importanti non solo per il nostro territorio ma per tutta la Regione, perché proprio da Belfiore parte la condotta che porta acqua di qualità al campo pozzi di Almisano che serve tutta l’area interessata dall’emergenza Pfas. Questo è un altro esempio di cui andare orgogliosi, perché grazie al dialogo e ad un lavoro non semplice, diamo un servizio migliore, risparmiando risorse pubbliche e questo è a tutto vantaggio della cittadinanza».

Sulle opere da realizzare in via San Rocchetto in sinergia con il cantiere di Acque Veronesi, è intervenuto l’assessore ai lavori pubblici del comune di Belfiore Denise Zoppi: «Realizzeremo nuove asfaltature, migliorando l’illuminazione e i marciapiedi. Un intervento atteso e importante che vale 300 mila euro, soldi finanziati con il Pnrr».

L’investimento di Acque Veronesi per il cantiere in corso è superiore ai 750 mila euro. Al termine dell’intervento la rete fognaria a disposizione dell’abitato di Belfiore misurerà circa 17 chilometri con una copertura di oltre il 60%.