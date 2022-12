Pienone a Verona per Santo Stefano: vie affollate e parcheggi esauriti

Giornata da tutto esaurito in centro a Verona, nell'ultimo giorni dei Mercatini natalizi.

Dopo la quiete tipica del 25 dicembre, che vede spesso le famiglie riunirsi in casa per celebrare la Natività con i parenti, nel giorno di Santo Stefano i visitatori sono tornati a prendere d'assalto il capoluogo scaligero.

Esauriti già in tarda mattinata alcuni parcheggi a ridosso del centro storico, come Arena e Cittadella, affollate le principali zone d'interesse del centro, come via Mazzini, piazza Erbe e Piazza dei Signori.