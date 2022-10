L'assessora La Paglia deposita una rosa sulla targa in memoria di Norma Cossetto

Una rosa per ricordare Norma Cossetto. Mercoledì mattina l’assessora alle Politiche educative e scolastiche del Comune di Verona, Elisa La Paglia, ha partecipato in piazza Cittadella alla cerimonia in memoria della giovane studentessa istriana, gettata viva nella foiba di Villa Surani nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943 dopo essere stata barbaramente seviziata e torturata dai partigiani slavi.

Elisa La Paglia, per non dimenticare questa tragica pagina della storia e in segno di rispetto per i lutti e le sofferenze di una parte d’Italia dimenticata per molti anni, ha deposto una rosa sulla targa fatta erigere lo scorso anno.

A Norma Cossetto, diventata il simbolo della ferocia dei partigiani di Tito, nel febbraio 2021 era stata inoltre conferita la cittadinanza onoraria.