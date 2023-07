Settimana di appuntamenti speciali in Arena a partire da "Roberto Bolle and Friends"

Roberto Bolle e dieci stelle della danza internazionale arrivano al 100esimo Arena di Verona Opera Festival per una serata speciale fra classico e contemporaneo. Diversi gli inediti in programma, con una nuova creazione e la partecipazione del violinista Alessandro Quarta.

Non poteva mancare nel ricco cartellone del festival numero 100 all'Arena di Verona l’imperdibile Roberto Bolle and Friends: appuntamento speciale che riunisce nella stessa serata la grande étoile della danza e dieci artisti di prima grandezza provenienti dalle più prestigiose istituzioni del balletto internazionale.

Mercoledì 19 luglio Roberto Bolle guiderà sull’immenso palcoscenico areniano un cast d’eccezione, fra attesi ritorni e debutti areniani: Bakhtiyar Adamzhan (Principal Dancer dell’Opera di Astana), William Bracewell, Melissa Hamilton e Yasmine Naghdi (Primi Ballerini del Royal Ballet di Londra), António Casalinho (Primo Solista del Bayerisches Staatsballett di Monaco), Madoka Sugai (Prima Ballerina del Balletto di Amburgo) e gli international guest artist Toon Lobach e Casia Vengoechea. E dopo la seguitissima proposta di matrimonio che ha incantato l’Arena e il mondo della danza nel 2022, tornano anche Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni (Primi Ballerini del Teatro alla Scala).

Il cast si completa col maestro Alessandro Quarta nella doppia veste di violino solista e compositore, in apertura e chiusura di programma, prima sulle note di Astor Piazzolla coreografate da Massimiliano Volpini, poi con la nuovissima creazione Sphere firmata da Mauro Bigonzetti.

Sono quattro le ampie scene di "passo a due" scelte fra i più spettacolari capolavori del balletto classico: Romeo e Giulietta, Il Corsaro, Don Chisciotte e Le Fiamme di Parigi, cui va aggiunta la coreografia di Amedeo Amodio su Carmen di Bizet, in perfetto equilibrio con le proposte dedicate alla danza moderna e contemporanea, come l’ormai celebre Infra di Wayne McGregor su musiche di Max Richter, oppure il dialogo di Les Indomptés e quello pensato per gli inediti paesaggi sonori di “I”, sempre con lo sguardo rivolto alle eccellenze internazionali di oggi.

Pochissimi i posti ancora disponibili per l’attesissima serata evento, coprodotta con Artedanza, che si preannuncia un magnifico sold-out in anfiteatro. E per poter accogliere tutto il pubblico richiedente, Fondazione Arena ha aperto le vendite per gli ultimi posti laterali di VI settore (ex gradinata non numerata).

La serata evento Roberto Bolle and Friends è solo il primo di una settimana di grandi eventi al 100esimo Arena di Verona Opera Festival 2023, che prevede ogni sera un titolo diverso: mercoledì 19 luglio, Roberto Bolle and Friends; giovedì 20 luglio, Rigoletto con Salsi, Florez e Minasyan; venerdì 21 luglio, Aida con Conesa, Lee, Petrova, Piazzola; sabato 22 luglio, Il Barbiere di Siviglia, ultima replica del titolo per questo Festival; domenica 23 luglio, Juan Diego Flórez in Opera, gala unico con le stelle del belcanto.