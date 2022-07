Proposta di matrimonio fra stelle della danza sul palco dell'arena di Verona al Roberto Bolle & Friends

Fuori programma romantico il 20 luglio all'Arena di Verona durante lo spettacolo "Roberto Bolle & Friends". Secondo quanto riportato dall'Ansa, infatti, tra gli applausi finali al termine dello show, il primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko, che aveva poco prima danzato il duetto di "Romeo e Giulietta" con Nicoletta Manni, si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo.

Dinanzi alla proposta di matrimonio in pubblico, la prima ballerina della Scala, sorpresa e felice, gli ha detto sì: «All'inizio - spiega Nicoletta all'Ansa - non avevo capito. Ha fatto le cose in grande. C'erano anche i miei e i suoi genitori». Regista della sorpresa lo stesso Roberto Bolle: «Avevo scelto l'anello e Roberto mi ha proposto questa cosa, un'occasione unica», ha infatti rivelato Timofej Andrijashenko.