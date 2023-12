A Soave la rinascita di viale delle Vittoria, il sindaco: «Rinnoviamo strada, marciapiedi e aiuole per 600 mila euro»

Con la fine della stagione turistica a Soave è già tempo di pensare ai nuovi interventi da realizzare per rendere il Borgo ancora più attrattivo. E così, il 2024 porterà in dote una sorpresa gradita sia per i residenti, sia per le decine di migliaia di visitatori che ogni anno affollano le strade della cittadina scaligera. L'amministrazione comunale ha fatto sapere che con un apposito stanziamento di circa 600.000 euro, ha deciso di procedere al rifacimento della principale via di accesso al paese: viale della Vittoria, strada che collega il capoluogo alla Sr11 e quindi alla viabilità principale.

In base a quanto è stato spiegato, l'intervento progettato dal Comune di Soave si snoda in tre fasi. La prima di queste è già stata realizzata, ovvero il completo rifacimento di tutte le aree verdi prospicienti Porta Verona, con il contestuale rinnovo dell'impianto di irrigazione, ormai vetusto, delle piante e dell'arredo urbano che valorizzano lo storico monumento eredità di Cangrande. Nei primi 15 giorni di dicembre, invece, prenderanno il via i lavori di rifacimento di tutti i marciapiedi e delle aiuole laterali di viale della Vittoria. L'intervento, come evidenziato dall'amministrazione comunale, porterà al rinnovo di quasi 3 chilometri di marciapiedi oltre a centinaia di metri di aree verdi che da tempo necessitano di un radicale ripristino.

In merito, il sindaco Matteo Pressi ha dichiarato: «Viale della Vittoria è il biglietto da visita di Soave in termini turistici ma è soprattutto un'arteria importante per i soavesi. Qui i marciapiedi hanno decine di anni e non si era mai intervenuti per la loro sistemazione. In molti tratti sono sconnessi al punto tale da divenire pericolosi per gli anziani e impraticabili per i disabili. Anche le aree verdi laterali sono state poco curate per molto tempo: saranno portate a nuovo con la sostituzione delle alberature pericolose, la posa del manto erboso e la piantumazioni di nuovi alberi laddove mancanti».

Un progetto di rilievo, quindi, che punta a dare maggiore sicurezza ai pedoni valorizzando anche l'estetica del luogo. Ma non è tutto, infatti, durante la prossima primavera, con l'arrivo delle temperature più miti, si procederà alla riasfaltatura di tutto viale della Vittoria, dalla rotonda di connessione con la Sr11 fino a Porta Verona per un totale di oltre 1,50 km di nuovo manto stradale. Come precisato sempre dal sindaco Pressi, «alla fine della prossima primavera avremo quindi un'arteria completamente nuova. La nostra speranza - ha quindi aggiunto il primo cittadino di Soave - è che possa rimanere integra per molto tempo poiché, in questi mesi abbiamo avvertito tutte le aziende che gestiscono reti e cavi interrati sollecitando ad eseguire i lavori necessari prima della nuova asfaltatura».

Continua quindi l'esecuzione dell'ambizioso piano di manutenzioni del patrimonio comunale pensato dall'amministrazione per il quinquennio 2022-2027 con una previsione di spesa di «oltre 10 milioni di euro in 5 annualità». Solo nel 2023, secondo quanto rivelato dal Comune di Soave, gli interventi finanziati per nuove asfaltature «supereranno quota 900.000 euro, cui si sommano circa 350.000 per la sistemazione delle scuole elementari e 1,5 milioni per le mura». Un lavoro imponente, come sottolineato ancora una volta dal sindaco Matteo Pressi: «Soave non ha mai attuato un piano manutentivo di questa portata. La sua esecuzione sta procedendo come previsto grazie all'impegno dei miei assessori e degli uffici».