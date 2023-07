A Verona riapre la Biblioteca civica: conclusi i lavori di manutenzione. Nuovi orari per le biblioteche di quartiere

La Biblioteca civica e il Centro Audiovisivi in via Cappello riapriranno al pubblico lunedì 31 luglio, con il consueto orario. È quanto viene annunciato dal Comune di Verona. Sono stati infatti ultimati i lavori di manutenzione straordinaria e riordino in corso da fine maggio. Il pubblico potrà così ritornare ad accedere sia in biblioteca che al Centro audiovisivi durante i giorni di apertura, ovvero il lunedì dalle ore 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle 19 e, infine, il sabato dalle ore 9 alle 14.

Riapertura annunciata, sempre da lunedì dalle 14.30 alle 18.30, anche per la Biblioteca Comunale “G. Caliari” B.go Roma, accessibile dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14.30 alle 18.30, infine il sabato dalle ore 9 alle 13. Dalla prossima settimana il Comune di Verona ha poi previsto nuovi orari per le biblioteche di quartiere, che saranno aperte il lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle 18.30 e i martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 13.

I libri e Dvd presi in prestito possono essere riconsegnati in tutte le Biblioteche del Comune di Verona. I box per la restituzione sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alla Biblioteca Civica, Biblioteca Comunale Ponte Crencano, Biblioteca Comunale "A. Mondadori" Borgo Trieste e Biblioteca Comunale "G. Caliari" Borgo Roma. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito delle biblioteche comunali di Verona.