Lavori conclusi all'ufficio postale di Legnago, che è tornato a disposizione dei cittadini

Da giovedì 28 dicembre l’ufficio postale di Vangadizza, sito in via Rossini a Legnago, è tornato disponibile nella sua sede abituale, dopo i lavori interni finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale.

Durante il periodo dell’intervento, l’azienda ha garantito la continuità dei servizi postali e finanziari all’interno dell’ufficio postale di Casette, in via Manara.

L’ufficio postale di via Rossini è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.