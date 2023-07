Rete idrica, via ai lavori di allacciamento a Nogara: potenziali benefici per 300 utenze

Al via i lavori di predisposizione degli allacciamenti alle utenze presenti nelle vie Caselle, Campalano, Frescà e Nuvolé, nel Comune di Nogara. Un intervento, realizzato da Acque Veronesi, che ha un duplice obiettivo. Da un lato si dà il via al terzo stralcio dei lavori che, a partire dalla primavera del prossimo anno, interesseranno il completamento della nuova rete acquedottistica di Nogara e Gazzo Veronese. Dall’altro andrà incontro alle esigenze di numerosi residenti in via Caselle, una strada particolarmente ammalorata e che, grazie a questo intervento, sarà totalmente riasfaltata una volta conclusesi le attività di posa degli allacciamenti idrici. L’intervento avrà un costo di circa 200 mila euro e porterà potenziali benefici per circa 300 utenze.

«Abbiamo deciso, in accordo con l’amministrazione Comunale, di anticipare i lavori in modo da terminare la predisposizione agli allacciamenti entro la fine dell’estate e la ribitumatura del manto stradale in via Caselle entro la fine dell’anno – ha commentato il direttore generale di Acque Veronesi Silvio Peroni - L’obiettivo più ampio è ovviamente quello di andare a completare la nuova rete acquedottistica che comprende i territori di Nogara e Gazzo nei tempi originariamente previsti dal progetto. Un’area che non era ancora coperta dal servizio, ma che nei prossimi anni, grazie a questa nuova importante e moderna infrastruttura, potrà usufruire di un’acqua di qualità, sicura e controllata».

«Siamo molto soddisfatti in quanto con i lavori di allacciamento due importanti frazioni del nostro comune saranno servite dall'acquedotto pubblico – ha sottolineato il primo cittadino di Nogara Flavio Pasini – inoltre, per gli utenti delle vie sopra citata, sarà possibile fare domanda di allacciamento all’acquedotto usufruendo della tariffa agevolata, entro e non oltre il 30 luglio. Successivamente si procederà alla completa riasfaltatura di via Caselle. Tra il 2024 ed il 2025 ci sarà l'atteso completamento della rete acquedottistica del centro del paese con i lavori nella zona est Statale 12 e nella zona residenziale di Montalto».