Residenti adottano i 30 alberi di Via Bellaria sprovvisti di impianto di irrigazione

Non hanno ancora un impianto di irrigazione e allora a dargli l'acqua ci pensano i residenti della zona. I 30 alberi piantati all'angolo tra Via Ravenna e Via Bellaria, a Verona, sono stati adottati da un gruppo di cittadini che, attraverso i social network, si sono organizzati per innaffiarli.

Il coordinamento è nato su impulso del Comitato di Verona Sud che ha voluto incontrare i cittadini della località Palazzina, a Borgo Roma, per stimolare la manutenzione dell'area verde nata nel giorno di Santa Lucia del 2022. Il 13 dicembre scorso, infatti, il Comune di Verona, in collaborazione con Amia, mise a dimora 24 piante acquistate dal comitato, che si aggiunsero alle 6 precedentemente piantate e curate da un residente della zona.

Il parchetto non ha ancora un nome e simpaticamente è stato ribattezzato in via provvisoria Parco Bell'Aria. Ma la mancanza al momento più importante è quella dell'impianto di irrigazione e, con l'arrivo dell'estate, le 30 nuove piante rischiano di patire la sete. Il Comitato di Verona Sud ha chiesto quindi la collaborazione dei residenti e alla chiamata hanno risposto in circa una trentina. Nessuno di loro ha nascosto i sacrifici e la fatica che costa loro portare l'acqua alle piante, ma almeno questo sforzo sarà condiviso ed organizzato attraverso un gruppo Whatsapp. E per ora l'irrigazione dei 30 alberelli di Parco Bell'Aria sarà gestita così, attraverso un bell'esempio di cittadinanza attiva e di amore per il verde.