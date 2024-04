Polizia, un anno di attività: aumentano furti e rapine, in calo maltrattamenti e lesioni

L'occasione della Festa della Polizia celebrata il 10 aprile, ha portato la Questura scaligera a tracciare un bilancio degli interventi svolti nell'anno appena trascorso. Analizzando i dati diffusi, il primo punto che emerge è quello relativo ai reati denunciati nell’intera provincia di Verona: 36.129 (dato aggiornato al 01.04.2024) con un incremento del 4,4%, rispetto all’analogo periodo dello scorso anno.

Furti

Il reato maggiormente denunciato è il furto che da solo rappresenta il 49,9% del totale delle denunce presentate nella provincia. Al 31 marzo 2024 sono 18.012 i furti denunciati, con un incremento rispetto all’anno precedente pari al 10,7%. La maggior parte delle denunce sono di furti in abitazione (con 3.622 denunce), immediatamente seguite dai furti con destrezza (2.020), dai furti su auto in sosta (1.914) e da quelli in esercizi commerciali (1.724). Rispetto all’anno precedente, l’incremento maggiore si riscontra per i furti con destrezza (+33,8%), i furti in abitazione (+25,4%) e i furti in esercizi commerciali (+18,2%). Diminuiscono, invece, i furti su auto in sosta (-16,5%), i furti con strappo (-8,1%) e quelli dei ciclomotori (-33,3%).

Seguono le truffe e le frodi informatiche (14,3% rispetto al totale dei delitti), che rappresentano la “voce” delittuosa più diffusa nella provincia scaligera e quindi i danneggiamenti, 3.669, in calo del 5,4% rispetto al medesimo periodo del precedente anno.

Rapine e reati contro il patrimonio

Per quanto riguarda invece le rapine, sono 501 quelle commesse sul territorio, un incremento del 26,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel periodo in esame si rilevano 5.173 denunce, dato che fa registrare un incremento del 5,9% rispetto al medesimo precedente periodo.

Nell’ambito dei reati contro il patrimonio, quelli per ricettazione, con 283 denunce negli ultimi dodici mesi, risultano in calo del 5,4% rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda invece i reati contro la persona, gli omicidi volontari sono stati 4, tutti estranei a contesti malavitosi; 11 i tentati omicidi. In diminuzione le lesioni dolose (- 2,9%), in aumento le percosse (+7,4%) e le minacce (+2,3%.) Sono invece 292 i maltrattamenti contro familiari e conviventi, dato in diminuzione rispetto allo scorso anno così come gli atti persecutori: 174 episodi, 8 in meno rispetto a quelli accertati nello stesso periodo del precedente anno. Diminuiscono anche i casi di violenze sessuali: 120 contro i 122 dell’analogo precedente periodo.

In materia di droga sono state 389 le segnalazioni all’autorità giudiziaria riguardanti le violazioni alla normativa sugli stupefacenti.

Criminalità minorile e baby gang

Negli ultimi dodici mesi il numero di reati con presunti autori minori di 18 anni è di 288, ben 127 in meno rispetto al precedente periodo di riferimento. Relativamente alla nazionalità, la questura scaligera evidenzia che i minori autori di reato si distinguono in maniera equa tra italiani (49%) e stranieri (51%).

Squadra mobile

Per quanto riguarda l'attività della Squadra mobile, sono 93 le persone arrestate (+3), 172 quelle denunciate ( +37). 110.564,26 grammi di stupefacente sequestrato e 18.350,00 euro i contanti posti sotto sequestro.

Imponente anche l'attività svolta dalla Digos tra interventi di ordine pubbliche a manifestazioni sportive, terrorismo interno e internazionale, anarchici ed estremisti politici solo per citarne alcuni.

Seguono gli interventi di Polizia amministrativa e ufficio immigrazione e il prezioso intervento di controllo e sicurezza nelle stazione ferroviarie con la Polfer.

Polizia stradale

Passando dunque agli incidenti stradali, sono 17 i mortali rilevati (+ 4) e 536 con feriti (+ 21). 16.419 le violazioni al Codice della Strada rilevate (contro le 13.975 dello scorso anno) e 674 le patenti di guida ritirate per sospensione (contro le 557 dello scorso anno).

Immigrazione

Per quanto riguarda invece i controlli in tema di immigrazione sono 113 i cittadini stranieri respinti alla frontiera perché privi di visto o in possesso di documenti falsi. 302 sono invece i clandestini rintracciati sul territorio contro i 243 dell’analogo periodo scorso anno.