Con moglie e 4 figli rischia di restare senza casa, raccolta fondi per Alfred

Dopo dodici anni di affitto, il proprietario di un'appartamento di Verona ha deciso di destinarla ad un altro uso. Una scelta che rischia di lasciare senza un tetto sopra la testa una famiglia composta da marito, moglie e quattro figli. E per aiutarli, gli amici hanno organizzato una raccolta fondi su GoFundMe. Una raccolta che in due settimane ha sfiorato i 3mila euro e che è ancora aperta.

«Questa raccolta nasce come gesto di solidarietà per aiutare il nostro amico Alfred, sua moglie Bridget e i loro quattro bambini che stanno per perdere la casa dove vivono - ha scritto l'organizzatore Andrea Scaggiante - Non è affatto facile trovare da affittare una nuova casa che sia adatta alle loro esigenze, le risorse economiche di Alfred sono limitate e non c'è disponibilità di alloggi comunali in città».

L'obiettivo è di aiutare Alfred e la sua famiglia a comprare una casa. Banca Etica ha garantito un mutuo di 50mila euro per Alfred, ma la cifra non è sufficiente per l'acquisto di un appartamento. I fondi raccolti attraverso questa raccolta serviranno dunque ad integrare i soldi del mutuo e permettere così alla famiglia di Alfred di avere una casa tutta loro.

«Alfred è una persona gentile e positiva, che quando ti incontra ti chiede sempre come stai e che ti ringrazia ripetutamente per ogni aiuto - ha concluso Scaggiante - La sua è una storia di coraggio e perseveranza: ha lasciato la Nigeria oltre vent’anni fa, intraprendendo un difficile viaggio attraverso il Sahara, la Spagna e l'Olanda, prima di giungere in Italia. Con il tempo, ha costruito una vita dignitosa, riuscendo a farsi raggiungere dalla sua famiglia e continuando a sostenere a distanza sua mamma e alcuni fratelli rimasti in Africa».