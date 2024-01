Il questore Massucci ha accolto i nuovi allievi del corso della Scuola di polizia a Peschiera del Garda

Il questore della Provincia di Verona ha voluto incontrare i nuovi allievi all'interno dell’aula magna “Fratelli Turazza” della Scuola di Polizi a Peschiera del Garda, portando loro il suo benvenuto nella grande "famiglia" della polizia di Stato. Il dott. Massucci ha ricordato loro l’importanza della nostra "memoria" e ha evidenziato la necessità, prima ancora di apprendere ogni nozione teorica e pratica, di conoscere a fondo i valori fondanti della polizia.

«Da oggi in poi è necessario che acquisiate consapevolezza del ruolo che rivestirete e della professionalità con cui dovrete adempiere al vostro servizio per il pubblico bene. - ha esordito il questore Roberto Massucci - Imparerete quanto sia importante che ogni singolo gesto della vostra vita, anche quando sarete fuori dal servizio, sia improntato alla gentilezza, alla cortesia e al rispetto di chiunque, anche di coloro che sbagliano, perché anche una volta in manette sono persone».

Il corso avrà una durata complessiva di 10 mesi, suddivisi in due periodi formativi: il primo, di 6 mesi, dal 6 dicembre al 23 giungo, finalizzato alla nomina ad "Agente in prova" e il secondo, di 4 mesi, dal 24 giugno al 5 ottobre, destinato al completamento della fase formativa presso i reparti operativi e alla successiva ed effettiva nomina ad "Agenti della Polizia di Stato".

Il nuovo Corso è composto dai vincitori del concorso pubblico per esami e titoli per l’assunzione di 2.388 "Allievi Agenti della Polizia di Stato" e le 34 donne e i 171 neofrequentatori della Scuola di Peschiera provengono dal triveneto e dalla Sicilia. Durante il corso saranno forniti loro tutti gli strumenti normativi ed operativi necessari per iniziare ad adempiere alle funzioni previste, con l’obiettivo di «formare un poliziotto consapevole delle proprie capacità di analisi e di decisione, delle proprie doti morali e civiche e del proprio potenziale umano, sicuro nell’utilizzo degli strumenti legislativi e tecnico-operativi, nel pieno rispetto dei diritti del cittadino e della persona, capace in ogni contesto di scegliere le tecniche operative più appropriate, interessato alle funzioni affidategli e pienamente cosciente dell’impegno assunto».