A Verona "Il quartiere che vorrei", incontro pubblico sulla sicurezza urbana e il controllo di vicinato 

Mercoledì 2 agosto, alle 18.30 in piazza del Popolo nella sede della 7^ Circoscrizione, nuovo appuntamento de "Il Quartiere che vorrei". Il confronto nei quartieri diventa l’occasione per la presentazione del progetto "Controllo di vicinato" sostenuto dall’amministrazione comunale di Verona per «aggiungere un ulteriore strumento di vigilanza sul territorio».

Secondo quanto riferito dal Comune di Verona, si tratta di «un innovativo sistema di sicurezza urbana che coinvolge direttamente i cittadini». L'idea è che tale sistema non sostituisca i canali di vigilanza esistenti, ma si aggiunga a essi, per un controllo del territorio ancora più capillare e partecipato.

Se ne parlerà all’incontro di mercoledì con l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi assieme al Questore di Verona Roberto Massucci, a dimostrazione della collaborazione alla base della progettualità. Presenti il presidente della 7^ Circoscrizione Carlo Pozzerle e il comandante della polizia locale Luigi Altamura.