Psicologo di Base in Veneto, approvata dal Consiglio regionale la mozione: «È un passaggio storico»

«Esprimiamo soddisfazione per l’impegno e la determinazione del Consiglio Regionale e dei promotori della Mozione n. 302 i consiglieri Elena Ostanel e Giacomo Possamai a favore del benessere psicologico. Siamo lieti di condividere una notizia di particolare rilievo per tutta la comunità professionale. È un passaggio di rilievo storico: il Consiglio Regionale ha infatti impegnato la Giunta a realizzare una sintesi valutativa di tutte le esperienze in questo ambito, ma soprattutto ad avviare un "Servizio permanente di psicologia delle cure primarie", collegato alle Case di Comunità e ai presidi territoriali. Un risultato politico fino a pochi anni fa impensabile». È quanto si legge in una nota dell'Ordine degli Psicologi del Veneto.

«In una fase storica in cui l'enorme numero di domande per il "Bonus Psicologo" (arrivate in pochi giorni a circa 10 volte le risorse disponibili) - specifica ancora l'Ordine degli Psicologi del Veneto - dimostra il grande "bisogno di Psicologia" della popolazione, è fondamentale che lo Stato e le Regioni "mettano a sistema" una Psicologia territoriale accessibile, che sia più vicina ai cittadini ed ai loro bisogni. E questo impegno del Consiglio Regionale è un primo fondamentale passo in questa direzione, anche in Veneto. Altre Regioni hanno infatti già stanziato fondi per iniziative analoghe, come ad esempio i 3 milioni di euro della Campania, i 10 milioni del Lazio ed i 23 milioni dell'Emilia Romagna».

Lo stesso Ordine degli Psicologi del Veneto fa sapere infine che «in questi anni abbiamo più volte rappresentato alla Regione l'esigenza di disporre misure orientate a rispondere ai bisogni psicologici dei cittadini, e a valorizzare gli interventi di psicologia del territorio. Si tratta ora di sostenere con forza tutto il lungo percorso che si apre, finalmente, in merito, e l'Ordine farà attivamente la sua parte, - si conclude la nota - rendendo disponibili tutte le sue risorse anche a supporto delle relative attività di analisi e valutazione».